Neuenkirchen. „Ein Dorf wird Kunst“ heißt es am ersten Juliwochenende wieder in Suttorf. 70 Künstler präsentieren ihre Arbeiten im wunderschönen Ambiente von fünf Bauernhöfen in idyllischen Gärten und Fachwerkscheunen.

Am 6. und 7. Juli kommen Holz- und Steinbildhauer, Metallkünstler, Maskenbauer, Schmuckgestalter, Maler und Fotografen zu einem Kunstevent zusammen, das der ortsansässige Künstler Johannes Edsen vor einigen Jahren verwirklichte.

Tangoabend

Für ein Wochenende wird Suttorf, der Ortsteil Neuenkirchens am südlichen Rand des Grönegau, zur Bühne eines Kunstfestes, das der örtliche Bürgerverein „Suithorpa“ organisiert. Dann stellen die Künstler Skulpturen aus Holz, Stein oder Metall dekorativ in den Bauerngärten auf, eine Reithalle wird zur Ausstellungsfläche für Bilder und so manche Scheune Kulisse für Schmuckauslagen.

Auf dem Hof Seidel wird das Kunstfest am Samstag, 6. Juli um 11 Uhr eröffnet und vom MGV Concordia St. Annen musikalisch umrahmt. Am Sonntagabend können die Besucher einen Tangoabend mit dem Tangoorchester Beltango aus Belgrad erleben. Auf dem Islandgestüt Sonnenhof wird dann der Zauber des argentinischen Tango Einzug halten.

In den Gärten erwartet die Besucher auch so manche Leckerei für den Gaumen, sowie Kaffee und kühle Getränke. An beiden Abenden locken Feuerschalen und Kerzenbeleuchtung in den Gärten für ein gemütliches Beisammensein mit den Künstlern.