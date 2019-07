Warum denn gerade jetzt die Meller Rastanlage schließen?

Melle. Die vorübergehende Schließung der Rastanlage Grönegau an der A 30 kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Lastwagen aus ganz Europa benutzn täglich zu zentausenden deutsche Autobahnen. Die Firmen haben ihre Lagerhaltung längst auf die Ladeflächen der Lkw abgeschoben, die daher inzwischen die rechte Fahrspur fast für sich allein beanspruchen.

Nun kommt noch der Urlaubs-Reiseverkehr dazu. Ausgerechnet in dieser heißen Phase macht Tank und Rast gleich beide Rastanlagen im Grönegau zu, um bis Frühjahr 2020 neu zu bauen. Die Bau- Strategen in Bonn haben sich sicherlich was dabei gedacht. Vermutlich wollen sie wetterabhängige Arbeiten vor der Winterzeit abgeschlossen haben. Natürlich ist es auch kosteneffizienter, beide Anlagen in einem Zug in Angriff zu nehmen. Aber kundenfreundlich ist dieses Vorgehen nicht.

Leider besitzt Tank & Rast eine Monopolstellung, insofern dürfte die GmbH die Kritik ihrer Kunden wenig stören. Die haben ohenhin kaum eine Wahl, denn kaum ein eiliger Reisender verlässt die Autobahn nur für eine kurze Pause. Insofern werden die beiden neuen Rastanlagen im Frühjahr 2020 sicherlich wieder gerne frequentiert und der Ärger ist vergessen. Bleibt nur die Hoffnung auf die dann modernsten Rastanlagen im Grönegau.