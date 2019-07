Melle. Die Raststätte Grönegau-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück ist wegen geplanter Umbauarbeiten jetzt gesperrt worden. Die Anlage Grönegau-Süd auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hannover wird aus demselben Grund am 14. Juli geschlossen.

