Melle. Zum gemeinsamen Feiern gehört auch das gemeinsame Erinnern. Diese Überzeugung brachte am Vorabend der Festtage zahlreiche Besucher in die Stadtbibliothek.

„Feiern und Geschichte erleben, heißt auch, auf die Schattenseiten zu schauen“, betonte Bibliotheksleiterin Ulrike Koop. Die Kunsthistorikerin Roswitha Pentzek rückte dazu in einer multimedialen Lesung die in Buer aufgewachsene Schriftstellerin Ilse Losa, geborene Lieblich, in den Mittelpunkt. Ihr autobiografisch geprägter Roman „Die Welt, in der ich lebte“ zeichnet das lebendige Bild des Ortes, des alltäglichen Lebens und einer sich durch wachsende Ausgrenzung und zunehmenden Hass zersetzenden Gesellschaft.



Letzter Akt in Salapils

Keineswegs zufällig umrahmte Roswitha Pentzek ihre Darstellung und Lesung mit Ausschnitten eines Klangbildes, das sie anlässlich des Projektes „Bilder für den Fluss“ schuf. Dessen letzter Akt fand vor dem Memorial in Salaspils/Lettland statt – der Gedenkstätte für die Opfer im ehemaligen KZ Kurtenhof. Viele Menschen aus dem Raum Osnabrück und auch aus Melle waren unter ihnen. Ilse Losa entging einem solchen Schicksal durch ihre Flucht nach Portugal.

„Warum gibt es Leute, die uns hassen?“ lässt sie in ihrem Roman ihre junge Protagonistin fragen. Aus der Frage, die sich viele Mitbürger jüdischen Glaubens stellten, sprach mehr als Naivität. Roswitha Pentzeks anschaulich erzählende Lesung machte vielmehr deutlich: Familien wie jene von Ilse Losa konnten sich nicht vorstellen, dass sie ausgegrenzt und verfolgt werden könnten. Sie fühlten sich als Teil der Gesellschaft, waren Teil der Gesellschaft – bis der zunehmende Antisemitismus ebendiese Gesellschaft spaltete.

Braune Entwicklung

Denn die braune Entwicklung ging an Melle keineswegs vorbei. Bei den vorausgegangenen Stadtjubiläen in 1969 und 1994 sei diese Tatsache jedoch völlig ausgespart worden, kritisierte Roswitha Pentzek. „Zu diesem Jubiläum möchte ich dieses Kapitel der Meller Geschichte unbedingt berücksichtigt wissen“, erklärte sie. Die Künstlerin und Kunsthistorikerin sorgte gleich selbst dafür, dass es bei der Forderung nicht blieb.

Den Besuchern in der Stadtbibliothek zeichnete sie lebendige Bilder vor das innere Auge – vom Haus der Großeltern im Bueraner Kampingring, in dem die kleine Ilse bis zu ihrem sechsten Lebensjahr aufwuchs, von der Großmutter, die auf dem mit Torf befeuerten Herd die unverzichtbaren Montags-Reibekuchen backte, und dem Großvater, der sie auf seinem Rücken reiten ließ. Mit ihrer Einschulung wechselte sie zu den Eltern nach Melle.

Als Pferdehändler waren sie gut situiert und in die Gemeinschaft eingebunden. Ihr Vater, der im ersten Weltkrieg ganz selbstverständlich für Deutschland gekämpft hatte, wurde sogar Schützenkönig in Melle. Ausgerechnet auf einem weiteren Schützenfest bekam wenige Jahre später die vermeintlich heile Welt erste Risse: Der Ruf „Sie dreckiger Jude!“ schallte quer durch das Festzelt. „An diesem Tag ging meine Kindheit noch mal zu Ende“, erinnert sich Ilse Losa in ihrem Roman.

Anzeige Anzeige

Für Melle sei „Die Welt, in der ich lebte“ ein ganz wichtiges Buch, urteilte Roswitha Pentzek. Und das gilt auch und gerade zum aktuellen Jubiläum.