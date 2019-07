Melle. Im Haushaltsentwurf des Landes, den die Koalitionsfraktionen und die Landesregierung am Wochenende beraten haben, sind eine Million Euro für die Finanzierung von Bürgerradwegen eingeplant.

Für diese Position im Haushalt hatte sich die Meller Landtagsabgeordnete Gerda Hövel (CDU) innerhalb ihrer Fraktion stark gemacht und das Vorhaben auch im Plenum des Landtags als Antragstellerin vorgestellt und begründet. Sie verwies dabei auf das besondere Engagement von Mensch in Meller Radweg-Initiativen wie an der Allendorfer Straße und in Himmern, das es zu fördern gelte. Offenbar war die Politikerin erfolgreich, denn die Koalitionspartner und die Landesregierung einigten sich auf eine Fördersumme von einer Million Euro für Bürgerradwege, von denen es landesweit eine Handvoll gibt. Weitere 15 Millionen sollen für die Sanierung und den Bau herkömmlicher Radwege bereitgestellt werden.

Gerda Hövel freute sich am Montag, dass die Gelder nun so konkret im Haushaltsentwurf des Verkehrsministeriums stehen. "Das ist ein gutes und wertvolles Signal an alle Menschen, die in Initiativen mitarbeiten und Bürgerengagement zeigen", sagte sie. Damit werde deren Mitarbeit auch wertgeschätzt.

Gleichzeitig sieht sie die Mittel als "Ermutigung" für andere, die möglicherweise noch Radweg-Initiativen gründen wollen.