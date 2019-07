Neuenkirchen. Am kommenden Samstag, 6. Juli, findet in der 4. Auflage das Neuenkirchener Sandfußballturnier für Hobbymannschaften ab 13 Uhr im Freibad Neuenkirchen statt. Zehn Teams haben sich für den Kick auf dem eigentlich für Fußball relativ unüblichen Geläuf angemeldet.

Neben lokalen Hobbyfußballgrößen wie „Mensch ist der United“ und „DSC Arminia Biergefällt“ sind auch die „Becks Beach Boys“ aus dem benachbarten Westfalen und die B-Mädchenmannschaft des TV Neuenkirchen mit von der Partie: „Wir freuen uns, dass wir ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld zusammenstellen konnten“, erklärt „NK-Bolzer“-Teamsprecher Lukas Metternich, dessen Team das Turnier in Zusammenarbeit mit der Freibadinitiative Neuenkirchen organisiert.



Edeltechniker gefordert

Gespielt wird in zwei Gruppen à fünf Mannschaften. Die beiden besten Teams der jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. Jede Mannschaft besteht aus mindestens vier Feldspielern plus einem Torwart. Im Wesentlichen unterscheidet sich das Fußballspielen auf Sand nicht von dem gewohnten Rasengeläuf: „Das Runde muss in Eckige. Egal ob auf Sand oder auf Rasen“, scherzt Nils Frankenberg von der Freibadinitiative Neuenkirchen, der gemeinsam mit Timo Radke die Turnierdirektion übernehmen wird.

Dennoch sind zum Teil andere Fähigkeiten gefordert als beim normalen Fußball auf Rasen: „Die Kondition ist nur ein Nebenschauplatz. Auf Sand sind vor allem die Edeltechniker gefordert,“ weiß Frankenberg von den vorangegangenen Turnieren im Freibad zu berichten. So ist es beim Neuenkirchener Sandfußballturnier auch guter Brauch, dass besonders sehenswerte Tore wie Fallrückzieher oder Volleyabnahmen und Kopfballtore doppelt gewertet werden.

Deckel- und Wanderpokal

Neben den allgemeinen Platzierungen wird auch in diesem Jahr wieder der obligatorische „Deckelpokal“ ausgelobt werden. Hier steht der SC Heurika weit oben auf den Zetteln der Buchmacher. Jedoch werden sie, wie alle weiteren neun Teams, besonders den Wanderpokal im Blick haben.

Der zur ersten Auflage gestiftete Siegerpokal besticht durch eine beachtliche Größe und ist optisch angelehnt an den Champions-League-Pokal, um den im Profifußball die besten Mannschaften Europas jedes Jahr aufs Neue kämpfen: „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, hofft Frankenberg und freut sich schon auf schöne Tore, viele Zuschauer und verletzungsfreie Spiele“. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr zu 100 Prozent dem Erhalt des in Neuenkirchen so geliebten Freibades zu Gute.