Melle . Der Lions Club Melle Grönegau löst sein Versprechen ein: Der Verein übergab Vertretern des Jugendparlaments eine Spende in Höhe von 10 000 Euro, um damit den Bau der neuen Skateranlage zu unterstützen.

Es war ein festlicher Rahmen, den sich der Lions Club für die Übergabe der Spende ausgewählt hatte. In der Alten Stadthalle, wo sich der Verein zum turnusmäßigen Vorstandswechsel zusammengefunden hatte, hießen der scheidende Vorsitzende Theo Wilken und dessen Nachfolgerin Anja Lange-Hubert den Vorsitzenden des Jugendparlaments, Moritz Fuchs, sowie Moritz Krautmann und Felix Wiesner willkommen, ehe die Lions mit zwei eigens für den Anlass präparierten Skateboards die Spende überreichten.

"Wir versuchen mit dieser Spende einiges auf den Weg bringen zu können", erklärte Theo Wilken, der insbesondere Moritz Fuchs dankte, der als Koordinator zwischen engagierten Jugendlichen, den Planern, der Politik und der Verwaltung großen Einsatz zeige, um die Skateranlage realisieren zu können: "Wir alle finden das Projekt gut. Wir fühlen uns diesem Projekt verpflichtet. Den Betrag von 10 000 Euro haben wir gespendet, weil das Projekt toll finden. Gleichzeitig soll die die Spende Ansporn für andere sein, das Projekt ebenfalls zu unterstützen", äußerte sich Theo Wilken.

5000 Entchen im Wasser

Anja Lange-Huber und Theo Wilken betonten in diesem Zusammenhang, dass die Lions das Entenrennen als weiteren Beitrag zur Spendensammlung nicht aus den Augen verloren haben. Ganz im Gegenteil: Aller Voraussicht nach Ende März oder Anfang April soll es einen Termin geben, um die kleinen Quietsche-Entchen in der Else zu Wasser zu lassen, um auf diese Weise weiteres Geld für den Skateplatz einzuwerben.

Wie berichtet, war die Aktion in diesem Frühjahr aus Naturschutzgründen abgesagt worden. Es gab Bedenken hinsichtlich der Nutzung der Else unter Bezugnahme auf die Festsetzung als FFH-Gebiet. Den Lions liegt natürlich daran, die Umweltauflagen einzuhalten. In Abstimmung mit der Stadt und der Naturschutzbehörde des Landkreises soll nun ein neuer Termin für das Entenrennen gefunden werden. Die bisherigen Rennen, bei denen rund 5000 Entchen verkauft worden waren, hatten rund 30 000 Euro für einen guten Zweck erbracht.

Eröffnung 2020

Mit dem Bau des neuen Skateplatzes neben dem Grönegaubad soll aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr begonnen werden. Ziel soll es sein, dass die Anlage im Frühjahr 2020 eröffnet wird. Noch steht die Frage im Raum, welche Variante umgesetzt werden soll. Drei Alternativen stehen zur Auswahl, wobei für das sogenannte Wunschlos-glücklich-Paket Kosten in Höhe von 350 000 Euro entstehen würden.



Im städtischen Haushalt stehen 120 000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus sollen Spenden akquiriert werden. Neben der Bürgerstiftung, der Starcke-Stiftung und der Stiftung der Sparkassen im Landkreis hatte auch der Lions Club Melle Grönegau seine Unterstützung zugesagt.