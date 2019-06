Stadtjubiläum 850 Jahre Melle endet mit großem Umzug. Foto: André Havergo

Melle. Der krönende Abschluss des dreitägigen Stadtfests „850 Jahre Melle“ war der Festumzug am Sonntagnachmittag. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen die schönsten Fotos von den teilnehmenden Festwagen und Fußgruppen sowie den Besuchern am Straßenrand.