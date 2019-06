850 Jahre Melle: Ein Fest der Superlative

Melle. Melle hat seinen 850. Geburtstag gefeiert. So etwas hat es hier noch nicht gegeben. Ein Fest der Superlative, findet unsere Kommentatorin.

Eine Stadt im Ausnahmezustand: Drei Tage lang hat Melle seinen 850. Geburtstag gefeiert, und tausende Besucher haben gratuliert. Partylaune auf den Festmeilen, ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm auf den Bühnen, dazu eine Symphonie, eine Sportrevue, ein Festumzug und ein Konzert mit einer Topband unter freiem Himmel: Mehr geht nicht.

Dass unendlich viele Vereine, Verbände und Einzelkämpfer Glanzpunkte setzten, zeugt von einem Wir-Gefühl allererster Güte. Menschen aller Altersklassen haben dem Fest ihren Stempel aufgedrückt. Das Schönste: Alles ist friedlich verlaufen, in Zeiten wie diese keine Selbstverständlichkeit. Dazu die Gluthitze, die die Schweißtropfen nur so rinnen ließ. All die Faktoren tragen dazu bei, dass dieses Fest in die Geschichte eingeht – als Fest der Superlative. Chapeau!