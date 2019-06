Melle. Eine Festmeile reiht sich an die andere in Innenstadt. Vor dem Rathaus und auf dem Parkplatz beim Kaufhaus Böckmann sind große Bühnen aufgebaut: Seit Freitagnachmittag ist Melle im Feiermodus. Der 850. Geburtstag wird gefeiert, und wie!

Das Bühnenprogramm läuft, die Stände auf der Festmeile sind aufgebaut und festlich geschmückt. Das "Gestern" stand am ersten Veranstaltungstag im Mittelpunkt.

Die Besucher kamen zunächst zögerlich, doch im Laufe des Nachmittags füllte sich die Innenstadt. Selbst das Wetter gratulierte mit sommerlichen Temperaturen zum Geburtstag. 25 Grad und Sonne: Besser geht es nicht.

International geht es auf der Wirtschaftsmeile zu: Das Meller Unternehmensnetzwerk hat ein überdimensionales Mensch-Ärger-Dich nicht aufgebaut. Stefan Siepelmeyer und sein Kollegen aus den 28 Mitgliedsunternehmen hatten viel zu erklären. An den einzelnen Ständen zeigen die einzelnen Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit.

Krabbeln, klettern, klönen

Im internationalen Dorf geben sich Delegationen aus den Meller Partnerstädten die Klinke in die Hand. Mit "Black Balsam" oder dem "Vier-Dörfer-Likör" stoßen die Gäste aus nah und fern auf ein fröhliches Wochenende an. Reges Treiben auch an den Ständen der vielen Vereine sowie auf der Sport- und Sielemeile.

Das Maisbad hatte es den Kindern angetan: Hoch auf die Strohballen und mit einem großen Satz in den Mais hüpfen, wieder rauskrabbeln, zum Strohballenturm sprinten, hochklettern und noch mal runterspringen. Das hätte den ganzen Tag so weitergehen können, wenn nicht plötzlich besorgte Landwirte den Kletterturm mit Colakisten gesperrt hätten. „So war das gar nicht gedacht. Das ist auch zu gefährlich, wenn die Kinder hinten runterfallen…“, meinte eine Landwirtin. Da war’s vorbei mit dem Hüpfer in den Mais. Toben durften die Kinder trotzdem weiterhin, was dem Spaß keinen Abbruch tat.



Ohnehin gibt es im Friedenspark, wo die Natur- und Umweltmeile aufgebaut ist, jede Menge zu entdecken, und zwar nicht nur für Kinder. Wie früher Sahne gemacht wurde, wie ein Feld bestellt wurde, wie das Korn zu Mehl gemahlen wurde, das alles erfuhren die Besucher an den Ständen der Landfrauen und des Landvolks. Die Jägerschaft informierte über heimische Tierarten, die Imker über die Unterschiede zwischen Frühlings- und Sommerhonig. An einem Eutermodell stellten Kinder ihre Fähigkeiten im Melken unter Beweis. Ein Puzzle mit verschiedenen Teilen eines Schweins war eine andere Herausforderung, die die Kinder spielend meisterten. Die historischen Traktoren des Landmaschinen-Vereins Grönegau-Buer waren ein Magnet für Kinder und Erwachsene. Im Schatten der Bäume und an den Ständen genossen die Besucher die ruhige, entspannte Atmosphäre im Park. Ein gelungener Auftakt für die 850-Jahr-Feier.

Auf der Bühne am Rathaus ein abwechslungsreiches Programm: Das Improvisationstheater der IGS, Bläser des Gymnasiums, die Tanzschule Motiva und die Meller Chöre gaben ihre Visitenkarte ab, ehe de erste Tag mit der Sportrevue und einer Party mit den "Sky Dogs" ausklang. Ein gelungener Auftakt.