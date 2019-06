Melle. Die IGS Melle pflegt enge Kontakte nach Frankreich. Beim Schüleraustausch mit Longueville-sur-Sci standen neben Spaß, Kultur und Sprache vor allem historisch-politische Bildung im Vordergrund.

Paris, das ist auch ein Sehnsuchtsort: Die Stadt der Liebe, der Kunst, des „savoire vivre“, eine Stadt des europäischen Geistes. Eines Geistes, der in diesen Zeiten von vielen Seiten angegriffen und unterwandert wird, dessen Selbstverständlichkeit für kommende Generationen erst wieder neu errungen werden muss.

Gegenbesuch im März

Und so durfte auch die französische Hauptstadt mit Highlights wie dem Eiffelturm, der Kathedrale Sacré-Cœur de Montmartre oder den malerisch-verwunschenen, wie aus vergangenen Jahrhunderten erscheinenden, Abgängen in die Unterwelt der Pariser Metro (U-Bahn) nicht auf dem Programm des Schüleraustausches der IGS Melle mit dem College Jean Malaurie in Longueville-sur-Scie fehlen.







20 Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe lebten eine Woche lang in französischen Gastfamilien in der Normandie, nahmen am Schulunterricht teil und arbeiteten gemeinsam an verschiedenen Projekten. Vielfach trafen die Gesamtschüler dort auf schon bekannte Gesichter, denn der Gegenbesuch der Franzosen fand bereits im März statt. „Es war toll gewesen, jetzt aber unsere Partner auch mal in ihrem Umfeld kennenzulernen“, erzählt die vierzehnjährige Silvana Slowiak (8e) für die sich die intensive Vorbereitung mit wöchentlichen Treffen „absolut gelohnt“ habe.

„Unser vorrangiges Ziel ist es, das Leben in Frankreich und speziell auch in der Normandie kennenzulernen, in die fremdsprachliche Umgebung einzutauchen und dadurch den Fremdsprachenerwerb als sinnvoll zu erfahren“, berichtet die Französischlehrerin und Mitorganisatorin des Austausches, Lucienne Eickmeyer. Aber sie sieht neben der sprachlichen auch vor allem die „politische Dimension“ des Austausches ganz weit oben auf der Agenda.





Durch die Aussöhnung mit dem lange als „Erzfeind“ bezeichneten und gedemütigtem Nachbarland Frankreich begann in den 1950er Jahren der Prozess der europäischen Einigung – und hier setzt man mit der jungen Generation auch heute an. Aktive Schulkontakte, die den europäischen Gedanken betonen, pflegt die IGS darüber hinaus auch ins östliche Nachbarland Polen.

Geschichte als gegenwartsprägendes Element erlebten die Schüler auch beim Ausflug nach Amiens – am Jahrestag der deutschen Kapitulation 1945. „Wir legten in einem bewegendem Moment gemeinsam mit den französischen Austauschpartnern Blumen am Denkmal ab, an dem die Commémoration an dem Tag feierlich begangen wurde“, erzählt Eickmeyer.

Beeindruckt waren die Schüler aber auch von den Gartenanlagen der nordfranzösischen Stadt, den Hortillonages, die früher der Grundversorgung der Stadtbevölkerung dienten. „Diese Anlagen sind wir mit kleinen Booten gefahren, das war schon ein tolles Erlebnis“, erzählt Silvana.