Andreas Opp kündigt die sommerlichen Orgelkonzerte in Melle an. Der Auftakt ist am kommenden Mittwoch. Foto: Simone Grawe

Melle. Die sommerlichen Orgelkonzerte in Melle gehen in die 18. Runde. Die Reihe der Konzerte wird am Mittwoch, 3. Juli, mit einem Wandelkonzert um 20.15 Uhr bei freiem Eintritt in St. Matthäus und St. Petri eröffnet.