Vollsperrung in Wellingholzhausen dauert länger

Die Vollsperrung in der Ortsdurchfahrt Wellingholzhausen hat weiter Bestand. Symbolfoto: Nadine Sieker

Melle. Die Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt Wellingholzhausen dauert an. Daher bleibt die Vollsperrung bleibt mit voraussichtlich zum 19. Juli bestehen. Das teilt die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.