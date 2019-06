Bielefeld. Bei einem Unfall auf der Autobahn A30 ist am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren bei dem Zusammenstoß zwischen Bünde und Bruchmühlen beteiligt.

Wie die Autobahnpolizei in Bielefeld mitteilte, habe die Autofahrerin aus Minden, die in Richtung Osnabrück unterwegs gewesen ist, gegen 9.15 Uhr einen Transporter überholt, als plötzlich ein Sattelzug auf die linke Spur ausscherte. Die Frau musste stark bremsen, konnte den Zusammenstoß mit dem Auflieger aber nicht mehr verhindern. Ihr Auto wurde auf die rechte Fahrspur geschleudert, wo sie mit dem mit zwei Männern besetzten Transporter kollidierte. Die leicht verletzte Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen beteiligten Personen blieben unverletzt.

A30 zwischenzeitlich gesperrt

Der Kleinwagen der Frau wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Sowohl Sattelzug als auch Transporter konnten ihre Fahrt fortsetzen. Die A30 war wegen des Unfall eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Anschließend war bis 12 Uhr noch eine der beiden Spuren blockiert.