Oldendorf. Seinen ersten Auftritt im Rampenlicht mit den Größen der Szene hat er locker weggesteckt. Jetzt ist das Dart-Toptalent Marcel Teders bereit für die nächsten Herausforderungen. Einmal an der WM der Profis teilzunehmen, ist zwar der Traum. Doch der Grönegauer bleibt realistisch: „Ich möchte in Deutschland was reißen, das ist nicht so utopisch. Aber sich als Profi gegen die starken Niederländer und Engländer zu behaupten, das wäre noch einmal eine andere Hausnummer.“

Wie es ist, sich auf großer Bühne zu bewähren, das konnte Teders Ende Mai beim Event „Best of Darts“ im Gerry-Weber-Center im westfälischen Halle schon einmal erfahren. Der Grönegauer hatte bei einem Gewinnspiel unserer Zeitung einen von vier Amateur-Startplätzen im Showkampf gegen die Stars Michael van Gerwen aus den Niederlanden, den besten deutschen Spieler Max Hopp, den Österreicher Mensur Suljovic und den Niederländer Vincent van der Voort ergattert.

Die Mutter hatte den Zeitungsartikel entdeckt und ihren Sohn auf die Chance aufmerksam gemacht. Marcel Teders beteiligte sich an der Aktion – und hatte Glück. Eine Woche vor dem Spektakel wurde er informiert und intensivierte daraufhin noch einmal sein Training.

Teders spielt für Buer und Westerhausen

Der deutsche U-25-Vizemeister übt siebenmal pro Woche, an den Wochenenden bestreitet er Liga-Wettkämpfe oder Turniere. Der Zwölftklässler des Gymnasiums am Markt in Bünde spielt E-Dart an Automaten beim TSV Westerhausen und klassisches Dart beim SuS Buer. Zusammen mit TSV-Mitstreitern hatte der Schüler im Frühjahr an den Radikal-Darts-Welttitelkämpfen im spanischen Lloret de Mar teilgenommen.

Radikal-Darts wird anders als die klassische Steeldart-Version an Automaten gespielt. Die Automaten mit Internet-Anbindung besitzen integrierte Kameras und Sensoren, die es ermöglichen, Spieler und Ergebnisse auf dem Bildschirm zu verfolgen und an unterschiedlichen Orten gegeneinander zu spielen. Der TSV Westerhausen verfügt über drei solcher Automaten, hat im TSV-Treff aber auch eine Steeldart-Scheibe aufgehängt. „Ich bin dem TSV für die Unterstützung sehr dankbar“, sagt Teders, der für sich beim klassischen Dart mehr Potenzial sieht.

Vor drei Jahren fing er erst an mit dem Sport, da eine Fußverletzung ihn beim Fußball ausbremste. Inzwischen hat sein Vater ihm zu Hause einen eigenen Trainingsraum eingerichtet, indem er sein Spiel stundenlang perfektioniert.

Spiel gegen Nummer acht der Welt

Begleitet von seiner Fangemeinde, reiste Teders am 29. Mai nach der Schule nach Halle, plauderte im Backstage-Bereich mit den Profis und warf mit ihnen ein paar Pfeile. „Die sind cool drauf. Das sind alles normale Menschen.“ Später auf der Bühne wurden die Amateure dann jeweils einem Profi für ein Match zugelost. Der Meller bekam es mit dem Österreicher Suljovic, der Nummer acht der Welt, zu tun.

Teders fing gut an, verlor am Ende klar mit 0:5, war aber dennoch sehr zufrieden, zumal er ja nichts zu verlieren hatte. „Mensur Suljovic hat sein Spiel komplett durchgezogen, gegen die Nummer acht der Welt kann man schon mal verlieren“, bemerkt Teders schmunzelnd. Im Vorfeld sei er schon etwas aufgeregt gewesen. „Aber auf der Bühne war ich dann locker und hatte einfach Spaß “, schildert der 18-Jährige. Sich von 1200 Zuschauern auf die Finger schauen zu lassen, könne schon einmal verunsichern. Doch nicht so Teders, der dankbar ist für seine Bühnen-Premiere. „Gerne wieder“, fügt er an.

Doch zunächst einmal ist Basisarbeit gefragt. Der Meller beginnt im August eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei der Meller Firma Octoflex. Er wird weiterhin für seine beiden Vereine antreten und ab September versuchen, sich über Ranglistenturniere des Deutschen Dart-Verbandes (DDV) zu bewähren. Wenn es dann richtig gut läuft, könnte über eine Qualifizierungsschule vielleicht einmal die Pro-Tour der Profis winken.