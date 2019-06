Melle. Eine Delegation aus Katar besuchte Ende Juni den Open-Air Showroom der Firma Melos in Melle, um sich von der Qualität der Granulate zu überzeugen, berichtete das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Zum Hintergrund: Das arabische Emirat Katar setzt für die im September 2019 anstehende Leichtathletik-WM sowie für kommende IAAF Diamond League Meetings auf die bewährten Bodenbeläge aus Melle.

Vertrauen in Qualität

Vertreter des Sportministeriums Katar haben sich von Vertriebsleiter Christoph Heidenescher und Marketingleiter Luigi Di Bella durch die Melos-Produktion führen lassen und konnten tiefe Einblicke in den Herstellungsprozess gewinnen. „Hier sehen Sie die eigens für die Leichtathletik-WM produzierten Granulate, versandfertig für die Lieferung nach Katar“, versicherte Christoph Heidenescher der angereisten Delegation und zeigte eine Auswahl an grünen und roten Granulaten, frisch verpackt in PE-Säcken.

Aus den Melos-Produkten werden in den kommenden Wochen zwei Laufbahnen gebaut, die in Katar als Trainingsflächen für die Leichtathletik-WM und als Hauptflächen für die nächsten IAAF Diamond League Meetings in der katarischen Hauptstadt Doha genutzt werden sollen.