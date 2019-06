Bruchmühlen. Auf dem Nachwuchs-Championat des Landesverbands Weser-Ems hat sich die zweite Voltigiermanschaft des Reit- und Fahrvereins (RuFV) Bruchmühlen den Vizemeistertitel erkämpft.

Die Bruchmühlenerinnen zeigten bei der Weser-Ems-Meisterschaft im Voltigieren beim Reitverein Saterland eine gelungene Pflicht und auch eine gute Kür am Folgetag auf dem Pferd "Ferrari". So sicherte sich das zweite Team des RuFV vor einigen Tagen mit einer hervorragenden Wertungsnote von 5,940 den Vizemeistertitel in seiner Leistungsklasse.

Zum Voltigierteam des RuFV Bruchmühlen gehören: Laura Schröder, Benita Horstmeier, Lisa Pietsch, Laura Stolle, Zoe Gilhaus und Vanessa Hellmann. Trainiert wird die Mannschaft von Alexandra Oldemeyer und Maren Stolle.