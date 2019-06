Melle. Der Moment, in dem aus einer Idee der Griff zu Notenpapier und Stift wurde: Zweifellos eine Sternstunde. Ihr Ergebnis ist eine „Meller Symphonie“, die bei ihrer Uraufführung mit minutenlangen Beifallsstürmen gefeiert wurde.

Der Meller Komponist und Instrumentalpädagoge Sebastian Lange schuf das Werk als Beitrag zum 850-jährigen Stadtjubiläum. Seine Uraufführung durch das Göttinger Symphonie Orchester unter der Leitung von Daniel Spaw lockte am Mittwoch trotz tropischer Temperaturen eine große Zahl von Musikfreunden ins Theater Melle. Als ein Geschenk an Melle bezeichnete Bürgermeister Reinhard Scholz die Sinfonie, die dem Begriff Heimat einen musikalischen Ausdruck verleiht.

„Heimat ist ein Ort, aber auch ein Gefühl“, erklärte Scholz. Sebastian Lange habe beide Aspekte in seinem Werk hörbar gemacht. Doch die „Meller Symphonie“ ist mehr als Musik von einem Meller für Meller. Und sie ist mehr als ein Werk „nur“ für ein Jubiläum. In ihrer ausdrucksstarken, überaus bildreichen Klangsprache und ihrer differenzierten Dynamik, die in derzeit drei Sätzen – ein vierter soll sich dem Komponisten zufolge noch anschließen – den Spannungsbogen vom ersten bis zum letzten Bogenstrich hochhält, ist sie ein Hörerlebnis auch für Nicht-Meller.





Zarte, verträumte Piano-Klänge erzählten demnach den Ur-Mellern vor 850 Jahren von einem fernen Ort der Sehnsucht. Gefühlvoll agierende Streicher griffen die idyllischen Harmonien auf. Der Aufbruch der kleinen, mutigen Gruppe kam mit strahlenden Fanfarenklängen und mit einer spürbaren, ansteckenden Energie. Ihre Abenteuer auf dem langen Weg bis in den Grönegau malte das Orchester mit virtuos artikulierten und überaus differenzierten Klangbildern vor die inneren Augen seines begeisterten Publikums.



Zarte Romantik

Da ließen lyrische, empfindsam dargebotene Passagen fast plastisch die grünen Wiesen und Wälder entstehen. Gefahren brachen mit dramatischen Läufen, herausfordernden Bläsern und militärisch anmutendem Schlagwerk über die Wanderer herein. Elegische Größe, martialischer Widerstreit und zarte Romantik: Die „Meller Symphonie“ nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Wanderung durch weite Gefühlslandschaften. Dabei ist das Werk in allem geprägt von einer positiven Aufbruchsstimmung, die schließlich in tänzerischer Heiterkeit ihre Bestätigung findet.

Vielleicht ließe sich die Sinfonie noch einmal in Verbindung mit Tanz aufführen, meinte Sebastian Lange vor der Aufführung. Die facettenreichen Klangbilder, die das Göttinger Symphonie Orchester dann eine knappe Stunde lang vor die Augen zauberte, lassen darauf hoffen, dass auch diese Idee baldmöglichst verwirklicht wird. Dank galt abschließend dem Kulturring, der das gelungene Projekt unterstützte.