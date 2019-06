Gesmold. Die erste D-Jugend von Viktoria Gesmold hat trotz deutlicher Pokalfinalniederlage gegen den VfL Osnabrück den Abschluss einer beachtlichen Fußball-Saison gefeiert.

In der gerade abgelaufenen Spielzeit belegte das Viktoria-Team der Trainer Fabian Licher, Luke Stratmann, Waldemar Nuss und Tobias Langelage als beste Mannschaft im Südkreis einen hervorragenden siebten Platz in der Kreisliga, der höchsten Spielklasse in Stadt und Landkreis Osnabrück.



Im Kreispokal kämpften sich die Viktoria-Jungs unter 52 teilnehmenden Mannschaften bis ins Finale vor. Dort wartete dann allerdings kein Geringerer als der VfL Osnabrück. Gesmold unterlag vor 200 Zuschauern auf heimischer Anlage deutlich mit 0:8 gegen den amtierenden Niedersachsenmeister, die U13 des VfL.