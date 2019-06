Gesmold. Auf einer Wiese in der Nähe des Kneipp-Beckens an der Bifurkation wurde bereits mehrfach der Storch gesichtet, über dessen Beinverletzung das Meller Kreisblatt Mitte Mai berichtet hatte.

Damals war von einem herunterhängenden Bein die Rede, vermutlich nach einem Autounfall oder nach einer Kollision mit einem Stromkabel. Sechs Wochen später scheint der untere Teil des Beins abgefallen und der Stumpf einigermaßen verheilt zu sein.

Nach Beobachtungen von Horst Lorenz in Dratum-Ausbergen kann sich der einbeinige Stelzvogel am Boden bewegen. Zum Laufen setzt er statt des fehlenden Beins seinen Schnabel ein. „Er ist auf einer gerade gemähten Wiese gelandet und sucht offenbar erfolgreich nach Futter“, berichtete Lorenz am Telefon.

Erfolgreich bei Futtersuche

Dem Storchenfreund ist bei seinen Beobachtungen ein Foto gelungen, das deutlich die Beinverletzung zeigt. Der große Vogel kann ganz normal fliegen und ist trotz seiner Behinderung bei der Futtersuche erfolgreich – zumindest im Sommer. Er war in Begleitung eines zweiten Storches unterwegs.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich nicht um einen brütenden Storch, wie zunächst befürchtet wurde. Denn auf allen inzwischen neun Storchennestern im Meller Stadtgebiet wird derzeit Nachwuchs versorgt oder gebrütet, vom Fehlen eines Brutpartners ist nichts bekannt.

Allerdings hat es auf dem Nest in Dratum-Ausbergen einen Zwischenfall gegeben. Die vier Eier, die Anfang Mai von einer Drohne fotografiert worden waren, sind leider zerstört worden, teilte Horst Lorenz mit. Aber der zahme Brutstorch „Erich“ und seine Partnerin haben dort einen zweiten Brutversuch mit zwei Eiern gestartet.