Melle/Oldendorf. Aufregende Wochen bei heißen Temperaturen erleben die Ferienkinder aus der Tschernobyl-Region derzeit im Grönegau. Abenteuer beim Ausreiten ins Gelände, Schatzsuche und Wettrennen mit Schippkarren, so lautete das Programm auf dem Reiterhof von Rolf Preckwinkel in Niederholsten.

Pferde üben eine besondere Anziehungskraft aus, das meinten zumindest einige Mädchen, die schon recht gut Deutsch verstehen, weil sie die Sprache in der Schule lernen. Jetzt haben sie täglich Gelegenheit, die Vokabeln bei Gasteltern, Geschwistern und Freunden anzuwenden.



"In meinem weißrussischen Viermädelhaus sprechen drei Kinder deutsch. Morgens decken zwei Dashas, Masha und Lisa den Frühstückstisch, und abends werden sie zu Partys in der Nachbarschaft eingeladen", berichtete Mechthild Weber. Die Gastmutter hat bereits Kinder von Ehemaligen, darunter die unvergessene Masha, zu Besuch und verfolgt regelmäßig die Entwicklungen in Weißrussland.





Der Nachmittag auf dem Reiterhof - ein Ausflugstag im vierwöchigen Ferienprogramm - war ein besonderes Erlebnis für die Kinder. Während das Team der Stallgemeinschaft 15 Pferde auf den Besuch vorbereitete, Gasteltern den Kaffeetisch deckten, rief Organisatorin Christel Foht bereits zu ersten Spielen auf. Schatzsuche in der Nachbarschaft und Wettrennen mit Schippkarren.

Inzwischen trafen sich einige Gasteltern zum Austausch. Erinnerungen an den charmanten Gleb, die heimwehkranke Lisa und viele andere Kinder wurden wach. "Am liebsten essen die Kinder Kartoschka (Kartoffeln). Wenn ich Bratkartoffeln mache, bleiben sie am Herd stehen", erzählte eine Gastmutter.

Viel Herzblut

"In einem Jahr hatten wir 123 Kinder zu Besuch. Da ist die diesjährige 38-köpfige Gruppe deutlich einfacher zu versorgen", informierte Anne Grothaus vom Arbeitskreis der evangelischen Landeskirche Hannover, der jedes Jahr mit Akribie, viel Herzblut und unermüdlichem Einsatz das Ferienprogramm vorbereitet.

Gebräunt, lachend und gut gelaunt startete die Gruppe anschließend den Ausritt ins Außengelände. Immer unter dem wachsamen Auge der erfahrenen Reiterinnen und der Dolmetscherinnen. Zum Abschluss des schönen Nachmittags dankten die Ferienkinder den geduldigen Pferden mit Möhren. Morgen wartet ein neues Abenteuer auf die Gruppe aus Weißrussland.