Melle. Die zweite F-Jugend des SC Melle hat beim größten Jugendfußballturnier im Landkreis Osnabrück, dem Franz-Grammann-Turnier, in ihrer Staffel gewonnen.

Nachdem die F2 des SC Melle in der Vorrunde der dieses Jahr von Viktoria Gesmold ausgerichteten 44. Franz-Grammann-Gedächtnisspiele auf dem Meller Melos-Kunstrasenplatz alle vier Partien erfolgreich gestaltet hatte, qualifizierte sie sich für die Endrunde. Diese fand bei der gastgebenden Viktoria in Gesmold statt. Dort traf die Mannschaft auf den FCR Bramsche und die SG Hagen/Niedermark.

Die Meller setzten sich mit 5:1 gegen Bramsche durch, womit sich für das Spiel gegen Hagen/Niedermark ein echtes Finale anbahnte. Wegen des besseren Torverhältnisses hätte ein Unentschieden zum Gesamtsieg genügt. Doch der SCM war im entscheidenden Spiel von Beginn an hellwach und konnte gegen einen starken Gegner die ersten Chancen eiskalt nutzen, um mit 3:0 in Front zu gehen. Hagen gab aber nicht auf und kämpfte sich bis auf 2:3 zurück. Der Schlusspfiff wurde auf Meller Seite umjubelt. Damit stand der nach einer starken mannschaftlichen Leistung verdiente Turniersieg in der Staffel U9/2 fest.