Melle. Großes Vertrauen für Andreas Dreier: Der Erste Stadtrat wurde mit einem einstimmigen Votum des Stadtrates für eine weitere Amtszeit von acht Jahren wiedergewählt.

Vorsorglich hatte die Verwaltung zur jüngsten Ratssitzung im Forum eine Wahlkabine aufgestellt, um eine geheime Wahl zu ermöglichen. Das war jedoch nicht erforderlich. Per Handzeichen unterstützte der komplette Rat den Vorschlag von Bürgermeister Reinhard Scholz, Andreas Dreier für eine weitere Amtszeit von acht Jahren zu wählen.

Hervorragende Arbeit

"Andreas Dreier hat ganz hervorragende Arbeit geleistet und sich mit den ihm anvertrauten Themen intensiv bis ins Detail beschäftigt. Bei den Bereichen Kindertagesstätten, Schule, Sport und Feuerwehr handelt es sich nicht unbedingt um einfache Ressorts", würdigte der Bürgermeister das Wirken des Ersten Stadtrates. Andreas Dreier verfüge über intensive und gute Kontakte. Er sei ein wertvolles Mitglied des Verwaltungsvorstandes, von daher schlug der Bürgermeister eine Wiederwahl vor.

Diesem Vorschlag schloss sich der Rat mit einem einstimmigen Votum an. Als Erstes gratulierte Ratsvorsitzender Malte Stakowski zur Wiederwahl: "Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dank Ihrer sachlichen und ruhigen Art und Ihrem überparteilichen Wirken darf ich zur Wiederwahl gratulieren, und ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft ein gutes Händchen", sagte der Ratsvorsitzende.

Erfolge überwiegen

"Ich bedanke mich für das mir entgegen gebrachte Vertrauen. Mit einem einstimmigen Votum hätte ich nicht gerechnet", bedankte sich Andreas Dreier. In einem kurzen Rückblick auf seine bisherige Amtszeit stellte er fest, dass sich in der Bildungs- und Sozialpolitik eine Menge getan habe. Er nannte den sprunghaften Anstieg der Bedarfe an Kita-Plätzen als besondere Herausforderung sowie die Umgestaltung der Ganztagsbeschulung.

Positive Erlebnisse und Erfolge überwiegen, stellte der Erste Stadtrat fest, verbunden mit der Ankündigung, weiterhin Gas zu geben. Die Digitalisierung werde in der Verwaltung und in der Bildungslandschaft immer breiteren Raum einnehmen und auch vor dem Kindergartenbereich nicht halt machen.

Auch der Neubau eines Stadthauses werde die Verwaltung beschäftigen: "Das ist für die Mitarbeiter ein Motivationsfaktor, und ich hoffe, noch in den Genuss zu kommen, in dem neuen Verwaltungebäude arbeiten zu dürfen," erklärte Andreas Dreier, verbunden mit einem Dank an den Bürgermeister, seine Vorstandskollegen und seine Frau Heike, die ihm stets den Rücken freihalten würde: "Ich werde auch künftig mit voller Energie weiterarbeiten", kündigte er an, bevor die einzelnen Fraktionen zur Wiederwahl gratulierten.