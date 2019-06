Melle. Das vergangene Wochenende hat die Tänzerinnen und Tricker von SCrebel Dance & Trix einiges an Kraft gekostet. Am Freitag bestritt das Showteam mit vielen anderen Sportlern aus Melle die Vorpremiere der Sportrevue zum 850-jährigen Stadtjubiläum. An den beiden darauffolgenden Tagen reisten die Sportler des SC Melle dann im Namen des Deutschen und des Niedersächsischen Turnerbundes durch ganz Deutschland.

Am Samstag stand dann in Schweinfurt die Probe für den "Deutschen Abend" bei der Weltgymnaestrada im Juli im österreichischen Dornbirn an, am Sonntag ging es beim Landesfinale des Wettbewerbs "Rendezvous der Besten" vom Niedersächsischen Turnerbund (NTB) in Braunschweig darum, den Titel als NTB-Showgruppe zu verteidigen.



„Im Rückblick auf das vergangene Wochenende bin ich beeindruckt, mit welcher Energie meine Teammitglieder das umfangreiche Programm absolviert haben. Es gab kaum eine Pause, und dennoch waren alle stets auf das Wesentliche fokussiert, sodass wir schlussendlich alle unsere Ziele erreichen konnten“, bilanzierte Teamleiterin und Choreografin Sarah Hensiek zufrieden.

Sportrevue-Generalprobe begeistert

Obwohl die Hauptprobe der Sportrevue am Donnerstag noch mit einigen Schwierigkeiten verlaufen war, setzten alle Teilnehmer die Show am Freitag eindrucksvoll um. Das Publikum bei der Vorpremiere im Theater Melle zeigte sich begeistert und spendete den lokalen Sportlern immer wieder tosenden Applaus.

Noch am Vorstellungsabend nach der Sportrevue, kurz vor Mitternacht, packte das Team der SCrebel Dance & Trix die Materialien für die Termine in Schweinfurt und Braunschweig in den Kleintransporter, um bereits am frühen Samstagmorgen nach Schweinfurt aufzubrechen. Auf die Meller Sportler wartete eine interessante Unterkunft, nämlich die ehemalige High School im Kessler Field, auf einem ehemals von der der in Schweinfurt stationierten US-Army genutzten Areal, das noch Wachtürme und Zäune mit Stacheldraht aufwies. Die heutige Internationale Schule Mainfranken hatte dem Deutschen Turner-Bund (DTB) die Klassenräume zur Übernachtung zur Verfügung gestellt.

Die Proben für die Deutsche Galaveranstaltung erfolgten in der Sporthalle der Dancefloor Destruction Crew (DDC), die das Rahmenprogramm der Show am 9. Juli in Dornbirn gestalten wird. Die DDC ist eine professionalisierte Breakdance-Company, die bei Europa- und Weltmeisterschaften im Bereich Breakdance viele Goldmedaillen abgesahnt hat und über das "Supertalent" und vergleichbare TV-Shows eine größere Bekanntheit erreichte.

Gemeinsam mit 13 anderen DTB-Gruppen erfolgten die Einzel- und Durchlaufproben. Darüber hinaus wurde auch eine Großgruppen-Choreografie für das Finale der Veranstaltung einstudiert, die später durch sportliche Prominenz aus der Welt des DTB ergänzt werden wird. Während die anderen DTB-Gruppen gemeinsam den Abend ausklingen ließen, zogen sich die Meller Sportler in ihren Klassenraum zurück, um sich auf den Wettkampf am folgenden Tag in Braunschweig vorzubereiten. Vor dem Einschlafen reflektierte das Team per Video-Analyse die Auftritte der Sportrevue vom Vortag.

Meller Tänzer für "Rendezvous"-Bundesfinale qualifiziert

Am Sonntagmorgen machte sich das Team früh auf den Weg nach Braunschweig zum Landesfinale des "Rendezvous der Besten", um dort auf die Meller Nachhut zu treffen. Die SCM-Showtänzer, Akrobaten und Tricker absolvierten in der Folge einen soliden Auftritt, der dem Team am Ende das bestmögliche Prädikat „hervorragend“ und einen Platz im Bundesfinale einbrachte.

Nun schauen alle auf den kommenden Freitag, den Tag der großen Sportrevue zum 850. Geburtstag der Stadt Melle. Das Organisationsteam der Sportrevue, bestehend aus Steffi Placke, Alessandro Domscheit, Alina Weiß, Lisa Bode, Selena Möller und Sarah Hensiek, sitzt derweil an den letzten Vorbereitungen. „Wir alle hoffen, dass sich die Anstrengungen lohnen werden und das Publikum so verzaubert wird, wie es schon bei der Generalprobe der Fall war“, wünscht sich Placke.

Sportrevue: Letzte Karten gibt es in der Geschäftsstelle des SC Melle und an der Abendkasse.