Melle. Der Niedersächsische Leichtathletik-Verband (NLV) hat zum Tag der Niedersachsen einen Staffellauf organisiert. Für den SC Melle in der Stammbesetzung dabei waren Birgit Burg, Manfred Arens, Johannes Belt und Heinrich Langkopf.

Beim Staffellauf zum Tag der Niedersachsen waren Umwege in diesem Jahr vollkommen unnötig, denn selbst auf einigermaßen direktem Weg beträgt die Entfernung zwischen Wolfsburg und Wilhelmshaven mehr als 350 Kilometer. Für den SC Melle verbrachten Birgit Burg, Manfred Arens, Johannes Belt und Heinrich Langkopf zwei volle Tage „auf der Straße“.

Alle vier haben das Abenteuer gut überstanden. Sie konnten nicht nur in Nienburg beim Besuch der ehemaligen NLV-Präsidentin und langjährigen Staffellaufbegleiterin Rita Girschikowski, sondern auch am Ziel in Wilhelmshaven beim Empfang durch Innenminister Boris Pistorius noch lachen.