Melle. Sterlingsilber lässt Melle glänzen: die Else rahmt zusammen mit den Meller Bergen die Dächer und Kirchtürme der Stadt auf einem ganz besonderen Schmuckstück.

Passend zum 850. Geburtstag erhalten Melle und seine Fans ein Geschenk von zwei Meller Künstlerinnen: Sonja Hallmann-Groth, Kunsterzieherin an der IGS entwickelte eine Gürtelschließe und fertigte die Stadtansicht als Modell in Wachs, und Christiane Bremer ließ sie in Sterlingsilber gießen und vollendete das Schmuckstück in ihrer Goldschmiede Feuer und Flamme.







„Wir wollten einen Schmuck erstellen, den Frauen und Männer gleichermaßen tragen können“, sagt Sonja Hallmann-Groth, deren künstlerischer Schwerpunkt die Bildhauerei ist. Sie zeichnete zunächst die Silhouette der Stadt und übertrug sie dann auf eine Wachsplatte. Dazu schliff sie Restaurationswerkzeug passend und arbeitete sich auch mit dem Skalpell millimeterweise unter der Lupe vor. „Das war eine ganz neue Erfahrung und Herausforderung“, sagt sie.

Wunderbare Zusammenarbeit

Die Goldschmiedin Christiane Bremer erhielt das blaue Wachsmodell und gab es in eine Schmuckgießerei. In Sterlingsilber kam das Halbrelief der Stadt Melle zu ihr zurück. Sie bearbeitete das Schmuckstück, versäuberte die Gußkanten und lötete Nieten und Dorn an, die die Schließe mit dem Ledergürtel verbinden. Dann brünierte sie einige Stellen der Melle-Ansicht, so dass die Landschaft Tiefe erhält.







In der linken oberen Ecke zeigt die Schließe eine Sonne oder auch einen Mond. Das kann die Goldschmiedin sogar nach Wunsch ausarbeiten. „Wenn der Kunde es wünscht, kann ich die Sonne vergolden, ebenso die Dächer der Türme oder Häuser, die dann im Licht strahlen“, erklärt Christiane Bremer.

„Wir haben in wunderbarer Zusammenarbeit ein `Kunst-Stück` für Melle geschaffen“, sagt Sonja Hallmann-Groth, deren Ehemann Detlef Groth, Kunstpädagoge am Gymnasium, die Ledergürtel vorbereitete.









Beide Künstlerinnen schenken ihre Arbeitszeit und den kreativen Schaffensprozess her, so dass die Gürtelschließe im Jubeljahr tatsächlich nur den Materialwert und die Arbeit des Gießers kostet.

Die Gürtelschließe ist in der Goldschmiede Feuer und Flamme am Markt in Melle erhältlich. Sie wird in einer Auflage von 85 Stück, durchnummeriert, aufgelegt.