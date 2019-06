Melle. „Die seit 2011 zum 'Mensch Melle' gekürten Ehrenamtlichen sollen nicht vergessen werden“ - so begründete Semper-Vorsitzende Ulrike Horstmann die Installation einer Edelstahl-Tafel mit den Namen aller bisherigen Preisträger.

Als Standort fand der Verein Semper ein historisches Haus in der oberen Haferstraße. Während einer kleinen Feierstunde am Montagabend dankte Ulrike Horstmann dem Eigentümer Günter Pietsch, der für die Namenstafel und das Kunstwerk von Lothar Maier die Fassade seines Hauses zur Verfügung stellte.



„Mensch Melle – das sind engagierte Ehrenamtliche, die sich für Melle einsetzen, helfen und sich kümmern und von den Bürgern alle zwei Jahre gewählt werden“, ging Ulrike Horstmann auf die Auswahl der bisherigen Preisträger ein. Sie wies aber auch auf die jeweils zusätzlich ausgewählten Menschen hin, die aus Melle kommen und ihre Stadt über die Grenzen hinaus bekannt gemacht haben. Somit wurden bei den bislang sechs festlichen Gala-Abenden seit 2011 insgesamt zwölf Preisträger dem Publikum vorgestellt.





Unter den Gästen der Feierstunde in der Haferstraße waren die vier „Meller Menschen“ Hermann Kuipers (2011), Kathrin Walkenhorst (2012), Johannes Morkötter (2017) und Ilse Fuchs-Raschkowski (2019).

Rechtzeitig zum Jubiläum

Reinhard Scholz freute sich, dass die Edelstahlplatte noch rechtzeitig vor dem 850-jährigen Stadtjubiläum fertig geworden ist. Melles Bürgermeister lobte das „schöne Konzept“ des Bürgervereins Semper, Ehrenamtliche - die sonst oftmals nicht so im Vordergrund stehen - auszuzeichnen und an einem Gala-Abend in den Mittelpunkt zu stellen. Aber so ein Gala-Abend sei eben schnell vorbei und manchmal auch bald vergessen. „Da hilft die gut sichtbare Namenstafel auf einem wichtigen Zugangsweg zum Markt, die Erinnerung bei den vielen Passanten wach zu halten“, erklärte Scholz.





Die Namenstafel passe auch zum Motto des Stadtjubiläums „Gestern – Heute – Morgen“, ergänzte Ulrike Horstmann. „Die Namen weisen auf Taten aus der Vergangenheit hin, über die heute geredet wird und die Mut für künftige Taten machen“, so die Semper-Vorsitzende.

Das Kunstwerk, das über der Tafel thront, erklärte Künstler Lothar Maier mit einem Gedicht: „Der Mensch von Melle / steht oben auf der Welle. / Im Gegenwind fühlt er die Kraft, / die Selbstbewusstsein erschafft. / Stark brennt so seine Energie, / Feuer und Flamme, / Kreativität – und wie! / Dann kommt das Siegen nebenbei … / … lässt liebevoll den Vogel der Verantwortung frei.“