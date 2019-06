Melle. Weil er mit seinem Auto beim Einparken gegen einen Kinderwagen fuhr, wurde ein 59-jähriger Meller im Januar durch das Amtsgericht Osnabrück verurteilt. 3000 Euro Strafe kamen dabei rum, zudem muss der Mann seinen Führerschein sechs Monate abgeben. Doch er legte gegen das Urteil Berufung ein.

