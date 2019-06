Wellingholzhausen. Zu Lebzeiten blieb ihm der Ruhm versagt, heute sind seine Werke Lesestoff für Schüler. Zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes stellte Hans-Dieter Rutsch aus Potsdam sein Buch „Der Wanderer“ über den preußischen Dichter vor. Im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen beleuchtete er das Leben Fontanes auf spannend-unterhaltsame Manier.

„Als Theodor Fontane im Dezember 1819 geboren wird, erscheint `Goethes West-Östlicher Diwan`, legt Friedrich Hegel seine `Philosophie des Rechts` vor, und Karl Marx ist ein Jahr alt“, beginnt Hans-Dieter Rutsch den Abend. Und schon wird klar, dass er keine Lesung im eigentlichen Sinne abhalten wird, sondern die Zuhörer gewissermaßen in einen Gedankenfilm einlädt, das Leben Fontanes zu erspüren.

Heimat verlassen

Historische Bilder und Fotos helfen dabei, den „ersten freiberuflichen Dichter Deutschlands“ zu den Orten seiner Kinder- und Jugendzeit bis hin in das Neuruppin der Jetzt-Zeit zu begleiten. Hier wird der Schriftsteller geboren, und hier feiert die Stadt heute ihren berühmten Sohn nicht nur mit 400 beinahe mannshohen gelben Fontane-Skulpturen.



Mit „Der Wanderer“ rückt Hans-Dieter Rutsch den Dichter, der oft genug auf sein umfangreichstes Werk „Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ reduziert wird, in das politische Deutschland des 19. Jahrhunderts, aber auch mitten in die Welt von heute, die von Millionen flüchtender Menschen geprägt ist.

Prägende Einflüsse

„Alle waren wir einmal Fremde“, sagt Rutsch, überall auf der Welt fänden sich deutsche Namen der Nachfahren jener Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. So auch die Fontanes, die als Hugenotten, als in Frankreich verfolgte Protestanten, nach Deutschland flohen.

Nach den ersten Lebensjahren in Neuruppin erhält der jugendliche Theodor Fontane prägende Einflüsse in der Hafenstadt Swinemünde, die er später als Städtchen Kessin in seinem Roman „Effi Briest“ beschreibt, ebenso wie die elterliche Apotheke.





Einzelheiten sind es, die die Lesung spannend und aufschlussreich machen. Rutsch lässt den Dichter förmlich lebendig werden, der „eitel ist und ein Hypochonder“, der das Menschliche studiert und nach seinen Reisen nach Paris oder London die Heimat mit liebevolleren Augen sieht. Fontane wird von schwersten Depressionen heimgesucht, schreibt sich mit „Meine Kinderjahre“ gesund und viel später mit den „Wanderungen“ das erste große Geschichtsbuch über die Mark Brandenburg.

Riesiges Netzwerk

Rutsch zeigt Bilder von Handschriften Fontanes, Notizbücher, die er Seite für Seite gleich mehrfach vertikal und horizontal vollschreibt und von seiner Ehefrau ins Reine bringen lässt. Der Dichter schreibt in seinem Leben 20.000 Briefe, unterhält ein riesiges menschliches Netzwerk, um an Rechercheinformationen zu kommen. Allein der Briefwechsel mit seiner Frau, die an Depressionen erkrankt, ist derartig detailreich, dass er als Grundlage für die Erforschung dieser Krankheit gilt.

„Zum 100. Geburtstag Fontanes entstand das Bild des Wanderers, des Dichters mit Stock und Hut als Marketingobjekt“, so Hans-Dieter Rutsch. Heute habe er seinen Ruhm erlangt, zähle als Mitte zwischen Heine und Goethe. Der Autor nimmt die Zuhörer mit auf seine ganz persönliche Wanderung auf den Spuren des Dichters in der Heute-Zeit und auf eine Seelenwanderung durch die Höhen und Tiefen, die Fontane im Laufe seines Lebens durchmacht.

Hans-Dieter Rutsch ließ mit seinem sehr persönlich gestalteten und nahezu plastisch geformten Fontane-Abend seine Lesung ohne Frage zu einem Höhepunkt des Meller Kultursommers werden.