Oldendorf. Über 500 Besucher hatten sichtlich viel Vergnügen beim Sommerfest des Heimat- und Verschönerungsvereins Westerhausen/Föckinghausen, der schon im Vorfeld einen kurzweiligen Nachmittag versprochen hatte. Nach der Begrüßung zahlreicher Gäste hielt der Vorsitzende Eduard Meyer zu Eißen einen kleinen Rückblick auf das rege Vereinsleben der vergangenen 50 Jahren.

Es wurde auch sehr deutlich, dass sich die Aktivitäten im Verein in den Jahren zum Teil gravierend verändert haben. Standen vor 20 Jahren noch Ausflugs- und Urlaubsreisen hoch im Kurs, so sind heute Fackelwanderung und Baumstammziehen mit Alttraktoren die Highlights des Jahres. Allerdings hat sich die Kernarbeit an Ruhebänken, Schutzhütten und Wanderwegen sowie Wanderparkplätzen nicht verändert.

Grillpaket für Gewinner

Für die Bereitschaft, diese Arbeiten immer wieder auszuführen, sprach der Vorsitzende allen Helferinnen und Helfern seinen Dank aus. Das griff auch die Ortsbürgermeisterin Karin Kattner-Tschorn in ihrem Grußwort auf, die besonders das große Engagement des Heimatvereins für den Stadtteil Oldendorf und für das Allgemeinwohl hervorhob.

Der Bürgermeister der Stadt, Reinhard Scholz, stellt fest: die Arbeit in den Heimatvereinen kann gar nicht hoch genug bewertet werden und ist wichtig für die gesamte Bevölkerung. Auch er dankte den aktiven Mitgliedern und den Verantwortlichen in den Vorständen der vergangenen 50 Jahre für ihre geleistete Arbeit.



Anschließend stieg die Spannung, als die Jury des Maibaumwettbewerbs die Gewinner bekannt gab. Auf dem dritten Platz landete die Gruppe des grünen Rings, den zweiten Platz belegte das DRK-Westerhausen und den besten Maibaum hatte die Nachbarschaft der „weißen Heide“ hervorgebracht. Alle Gewinner konnten ein schönes Grillpaket entgegennehmen.

Der Nachmittag stand unter dem Motto „Spiel und Spaß für Jung und Alt“. An sechs Spielstationen konnten die Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ob beim Tippkick, Ringe werfen oder Bauklötze stapeln - bei allen Spielen hatten die Teilnehmer großen Spaß. Die Tanzvorführungen der Dancing Girls und der Dancing Kids des TSV Westerhausen/Föckinghausen unter der Leitung und Mitwirkung von Ulrike Leuschner waren die Höhepunkte des Nachmittags und wurden mit großem Beifall gewürdigt.

Seile herstellen

Die Jugendfeuerwehr Niederholsten/Oldendorf und die Ortsfeuerwehr Oldendorf präsentierten sich an einem Informationsstand und mit ihrer Ausrüstung. So manch kleiner Knirps freute sich, einmal in einem großen Feuerwehr-auto sitzen zu dürfen. Große Anziehungskraft hatte auch die Ausstellung von historischen landwirtschaftlichen Geräten und Traktoren der Gruppe „Ländliches Brauchtum“ sowie die Seilschläger. Hier konnten die Kinder selbst mit helfen ihre Springseile herzustellen.

Anzeige Anzeige

Gleich nebenan betrieb die Handarbeitsgruppe die Cafeteria, backte leckere Waffeln und bot ihre selbst gefertigten Handarbeiten zum Kauf an. Sichtlich erleichtert resümierte das Orgateam: wir sind froh, dass das Sommerfest von den vielen Besuchern so gut angenommen wurde.