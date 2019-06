Melle. Dem Motto des Stadtjubiläums "Gestern - Heute - Morgen" widmet sich in besonderer Weise auch die Stadtbibliothek. Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, bietet sie Spiele aus verschiedenen Epochen für alle Generationen an.

Unter dem Leitgedanken „Spielen intergenerationell“ bietet die Stadtdbibliothek an allen drei Tagen ein generationsübergreifendes Angebot an Spielen und spannt damit einen weiten Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft.

Am Freitag, an dem das Gestern thematisiert wird, stehen alte Spiele im Mittelpunkt. Dazu zählen unter anderem Dosenlaufen, Dosentwist, Eierlaufen, Fadenspiele, Papier falten, Himmel und Hölle, Hütchen, Schnappmund, Boot, Tüte, Gummitwist, Hula-Hoop, Hüpfkästchen, Klatschspiele, Luftballonrennen, Murmeln Knickern, Reifenschlagen, Seilspringen, Tilltop (Peitschenkreisel) und das Liedspiel Laurentia.

Spiele der Gegenwart sind am Samstag angesagt. Auf einem sogenannten Bee Bot Parcours dreht sich alles um die Blütenwiese in Nachbars Garten, die Meller Innenstadt und den Meller Berg. Abgerundet wird das Ganze durch Aktionen des Jugendzentrums „Altes Stahlwerk“, das unter anderem Virtual Reality, Anki Overdrive, eine Graffiti-Wand und Kinderschminken präsentiert.

„Spielen Morgen“ ist am Sonntag angesagt. An diesem Tag sind alle Interessierten eingeladen, mit ungezählten Holzstäbchen die „Stadt von Morgen“ zu bauen. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit Straßenkreide zu malen.

Während des Stadtjubiläums kann das Melory Memospiel auf dem Starcke-Carrée während der Öffnungszeiten der Festmeile gespielt werden: Am Freitag, 28. Juni, in der Zeit 14.30 bis 19 Uhr, am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 30. Juni, in der Zeit 11 bis 16 Uhr.

Weitere Infos erteilt das Team der Stadtbibliothek unter der Telefonnummer 05422 959474.