Melle. Zum wiederholten Mal und von den Gastgebern Ludwig und Stephanie von Bar herzlich begrüßt , spielte das Duo mit dem Geiger Ulf Schneider und dem Pianisten Stephan Imorde in der Scheune auf Gut Bruche. Nach einer elfjährigen Pause wurde jetzt das Publikum auf die Spuren Mozarts und Schuhmanns geführt.

Die zu Beginn gespielte heitere F-Dur Sonate W.A. Mozarts weckte in dem gelösten Vortrag nahezu clownesque Verspieltheit und Leichtigkeit. Und nachvollziehbar zeigte sich, was Stefan Imorde in dem legeren Gespräch zwischen Publikum und Musikern zu den beiden Komponisten geäußert hatte: „Mozart komponiert losgelöst von seiner individuellen Befindlichkeit, Schuhmann dagegen spricht in seiner Musik nur und einzig und allein von sich selbst“.

Ausdrucksvoll vermittelt

Ausdrucksvoll vermittelte sich die ganze Spannung des Schuhmannschen Werkes in der D-Moll- Romanze(1849), die in ihren lyrischen Teilen schon auf das Scherzo der letzten Sonate in D-Moll von 1851 verweist. Ebenso mitreißend interpretiert wurde die musikgeschichtlich originelle Komposition der drei Freunde Schuhmann, Brahms und Albert Dietrich, die F.A.E.-Sonate, die als Willkommensgruß für den gemeinsam verehrten Geigerfreund Joseph Joachim geschaffen wurde. Sie wurde bei aller Unterschiedlichkeit in den drei Sätzen (Allegro- Dietrich ,Intermezzo - Schuhmann, Scherzo-Brahms) durch die Souveränität der Musiker zu einem harmonischen Ganzen in bezaubernder Weise zusammen geführt.

Rasante Virtuosität

Das große dramatische Werk des Abends war die bereits vorbereitete D- Moll- Sonate op. 121 von R. Schuhmann . Wie eine dunkle Vorahnung der sich abzeichnenden Geisteskrankheit treten fordernd die einzelnen Themen auf. Sicher in jedem Bogenstrich und Ton erklang der gellende Aufschrei zu Beginn des ersten Satzes - rasante Virtuosität wechselten in dieser diskrepanten Klangfolge mit den melancholischen Klagen. „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“, verriet als wiederkehrendes Musikzitat aus dem bekannten Choral die zerrissene Seele des Schöpfers dieser Sonate.

Mit rückhaltloser Präsens und Intensität in jedem Ton hielten die Musiker das Publikum bis zur letzten Minute in Spannung und dieses dankte den Instrumentalisten für ein außergewöhnliches Konzert mit begeistertem, anhaltendem Applaus.