Das ist etwas für Nostalgiker: In den Meller Schaufenstern - so wie hier im Atelier am Markt - ist die Schaufensteraktion der Werbegemeinschaft mit historischen Großaufnahmen gestartet. Foto: Simone Grawe

Melle. Diese Ausstellung verspricht eine interessante Zeitreise in die Vergangenheit. „Der Meller Einzelhandel in historischen Ansichten“ lautet der Titel der Bilderschau, die unter der Federführung der Werbegemeinschaft bis 13. Juli aus Anlass des Stadtjubiläums in den Schaufenstern von 34 Mitgliedsgeschäften zu sehen sein wird.