Riemsloh. Gute Stimmung, angeregte Gespräche und spielende Kinder prägten das Geschehen rund um das Johannisfeuer, das der Heimat- und Verkehrsverein Riemsloh am Samstagabend traditionsgemäß an seiner Grillhütte auf dem Alten Festplatz an der Herforder Straße entzündete.

Das Organisatorenteam um die Heimatvereinsvorsitzende Gundel Gunst und ihren Stellvertreter Alexander Lehr zeigte sich hoch erfreut über die gute Resonanz. Zu den mehr als 70 Besuchern gehörten neben den Mitgliedern des Heimatvereins auch einige junge Familien mit Kindern und Großeltern, die ihre jugendlichen Enkel mitgebracht hatten.







Kurz vor Sonnenuntergang wurde das Feuer entzündet. Die gemütliche Stimmung am lodernden Feuer regte zahlreiche Festgäste zum Singen an, die das alte Volksliedes „Kein schöner Land ...“ intonierten.

Mobiles WC fehlt

Im Mittelpunkt des Abends stand aber eindeutig die Geselligkeit an den rustikalen Tischen unter dem Dach der Grillhütte. Bei Bratwürstchen und kalten Getränken ging es in den Gesprächen auch um die anstehende 850-Jahr-Feier in Melle, bei der sich der Heimatverein mit der Ausstellung historischer Fotos aus Riemsloh, mit einer Sternradtour am Samstag (12.30 Uhr ab Kastanienplatz) und einer Fußgruppe beim Festumzug am Sonntag einbringt. Ein weiteres Gesprächsthema war die Fahrt des Vereins in den Spessart, die kurz nach den Jubiläumsfeierlichkeiten startet. Es wurde aber auch kritisiert, dass es an der Grillhütte kein mobiles WC gibt.

In ihrer Begrüßung hatte Gundel Gunst auf den Neubeginn der Johannisfeuer-Tradition in Riemsloh zurückgeblickt, die erstmals vor 45 Jahren wieder aufgenommen wurde: In den ersten Jahren begann die Johannisfeier schon am frühen Nachmittag mit einer Wanderung und anschließenden Spielen für die Kinder, bevor am Abend die Flammen loderten. In noch wesentlich früheren Zeiten habe es auch den Johannessprung gegeben, bei dem unverheiratete Männer und Frauen über die Glut sprangen. Geschah dies Hand in Hand stand eine baldige Eheschließung in Aussicht.

Aktiver Arbeitsausschuss

In ihrer Ansprache wies Gundel Gunst auf den Ursprung der Johannisfeuer hin, mit denen der Geburtstag von Johannes dem Täufer am 24. Juni begangen wird. Diese christlich geprägte Feier verband sich in vielen Regionen mit altgermanischen Ritualen, mit denen am 21. Juni die Sommersonnenwende gefeiert wird. So sollen mit dem Feuer auch böse Geister vertrieben werden und der Beginn der schönen Sommerzeit gefeiert werden.

An dem milden Sommerabend begrüßte die Heimatvereinsvorsitzende unter den Gästen in der Grillhütte auch Ortsbürgermeister Günter Oberschmidt, dessen Stellvertreter Heiner Thöle und weitere Ortsratsmitglieder. Sie dankte dem Organisationsteam und ganz besonders dem Arbeitsausschuss des Heimatvereins, der sich mit großem Einsatz um die Renovierung und Reparatur der Grillhütte und des Umfeldes gekümmert hatte.