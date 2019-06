Hollandmarkt in Bruchmühlen ein Besuchermagnet CC-Editor öffnen

Kiloweise Süßkram und Lakritz, das kam an. Foto: Christina Wiesmann

Bruchmühlen. Eine runde Sache: Der 2. Hollandmarkt in Bruchmühlen, organisiert von der Werbegemeinschaft Bruchmühlen, lockte am Sonntag wieder tausende Besucher in den Ort.