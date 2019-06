Bruchmühlen. Am Ende war das Ergebnis Nebensache, denn das Erlebnis auf und neben dem Platz stand im Vordergrund. Beim „Spiel des Jahrhunderts“ zum 100-jährigen Vereinsjubiläum musste sich Landesligaaufsteiger TuS Bruchmühlen im Freundschaftsspiel gegen Regionalligist SV Rödinghausen mit 1:6 geschlagen geben. Den Ehrentreffer erzielte dabei TuS-Keeper Robin Rentz.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von knapp 30 Grad war die Stimmung gut bei den rund 400 Zuschauern in der Fichten-Arena. Die klar favorisierten Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando. Simon Engelmann verschoss einen Foulelfmeter, schob den Abpraller aber sicher zum 0:1 über die Linie (7.).



"Verdientes Bonbon"

Nach weiteren Chancen erhöhte Rödinghausen nach knapp 20 Minuten durch Engelmann per Hacke auf 0:2 (19.). Ein Fehler in TuS-Abwehr führte kurz darauf zum 0:3 durch Linus Meyer (24.). „In der ersten Halbzeit haben wir die Tore zu einfach hergeschenkt. Im Grunde waren das alles Fehler von uns“, analysierte TuS-Trainer Michael Bernhardt.

Kurz vor der Pause bot sich Bruchmühlen nach einem Elfmeterpfiff aber trotzdem die Chance auf den Ehrentreffer. TuS-Torhüter Rentz traf vom Punkt (42.). „Es kommt öfter vor, dass ich Elfmeter schieße. Dass der Trainer mir in so einem Spiel das Vertrauen schenkt, ist natürlich super“, freute sich Rentz. Sein Trainer pflichtete ihm bei: „Das Bonbon hat er sich verdient.“

Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Christian Derflinger erhöhte nach einer knappen Viertelstunde auf 1:4 (58.). Dass die Gäste in dieser Phase nicht davonzogen, hatte der TuS vor allem dem eingewechselten Keeper Maurice Meyer zu verdanken, der zweimal gegen Nikola Serra (52. und 59.) und gegen Björn Schlottke (60.) parierte.

Großchance für Yildirim

Die größte Chance für Bruchmühlen in der zweiten Halbzeit hatte Kerem Yildirim. Der Ex-Spieler des SC Melle verarbeitete einen langen Pass von Maximilian Wöhler, scheiterte aber am Keeper (80.). „Die Chance wollte ich unbedingt nutzen, aber dann war ich einen Tick zu spät und hab mir den Ball ein Stück zu weit vorgelegt. Ich hätte mir gewünscht, gegen meinen alten Verein ein Tor zu machen“, haderte Yildirim. Derflinger per Lupfer (87.) und Eros Dacaj per Elfmeter (88.) stellten in der Schlussphase den 1:6-Endstand her.

„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben gut gearbeitet gegen den Ball“, lobte TuS-Trainer Bernhard seine Mannschaft. „Wir haben uns ganz gut verkauft. Vor so einer Kulisse zu spielen und dann auch noch ein Derby gegen Rödinghausen, das ist schön. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein“, freute sich auch Schlussmann Rentz über die Leistung. Und auch Yilidirm war zufrieden: „Das war auf jeden Fall was Besonderes. Nicht nur für uns, sondern auch für die Zuschauer.“