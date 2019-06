Buer. Das Bueraner Johannisfeuer entwickelte sich am Freitagabend zu einem Dorffest für alle Generationen.

Schon am frühen Abend versammelten sich gut gelaunte Besucher rund um die Feuerstelle auf dem Festplatz an der Barkhausener Straße. In seiner Begrüßung zum 14. Bueraner Johannisfeuer hieß Arend Holzgräfe einen bislang immer vermissten Stargast willkommen – die allmählich untergehende Sonne. Zum ersten Mal in den gesamten 14 Jahren herrschte nämlich vorbehaltlos gutes Wetter zu dieser Veranstaltung vor und in der kürzesten Nacht des Jahres.

Mittsommernacht

Mit akustischen Gitarren, Mundharmonika und Gesang verbreitete das Duo „Bluehouse am Kröpcke“ schon vor Beginn der offiziellen Entzündung des Johannisfeuers entspannte Feierlaune auf dem Festplatz. Jungen und Mädchen wie Jonas (8), Tobi (4), Luan (2), Naèl (4) und Ben (10) nutzten mit Freude das Angebot, über einem offenen Grill ihr frisches Stockbrot selbst zu backen, während die Erwachsenen zu den melodischen Coversongs mit den Füßen wippten.





Vor allem avancierte die Open-Air-Party zu einem geselligen Dorftreff und Dorffest mit angeregten Gesprächen bei Grillwürstchen und kalten Getränken. Unter den 400 Besuchern waren aber auch zahlreiche Gäste aus Nachbarorten, wie beispielsweise eine Radfahrer-Gruppe aus Eicken-Bruche. Als kleiner Höhepunkt am Rande erwies sich der nostalgische Eis-Bulli von Barbara Sprehe, der zur Freude vieler Kinder und Erwachsener noch durch eine Popcorn-Maschine ergänzt wurde. Eine der ausgesprochenen Liebhaberinnen von frischem Popcorn war die dreijährige Isabelle.





Das Programm bei lodernden Flammen eröffneten dann die mit externer Verstärkung auftretenden Meesdorfer Fuchsbläser mit ihren klingenden Jagdhörnern. Eric Heemann vom zwölfköpfigen Freundeskreis des Johannisfeuers läutete die Verlosung ein: Die Hauptgewinne von zwei massiven Trapperstühlen aus Holz und einem Kubikmeter Brennholz samt Anlieferung gingen am späten Abend an die Familien Rosenkötter, Brungs und Klusmann.

Als zugkräftiger Lockvogel der Mitsommernachtsfeier erwies sich im Laufe des langen Abends das „Duo Bluehouse am Kröpcke“. Die neuen und alten Popsongs zum Mitsummen und Mitsingen kamen beim spät noch anwachsenden Publikum gut an, sodass die Party bei sieben Zugaben bis weit nach Mitternacht andauerte.