Melle. Melle zählt zu den wenigen Städten, die eine eigene Symphonie besitzen: Dank des Engagements von Sebastian Lange, der das Notenwerk aus Anlass des 850. Stadtjubiläums komponierte. Am Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr, findet im Theater Melle am Schürenkamp 14 die Uraufführung der „Meller Symphonie“ mit dem Göttinger Symphonieorchester.statt.

Was aber hat es mit der „Meller Symphonie“ auf sich? „Wir fanden die Idee der Stadt toll und haben überlegt, wie wir eine Hymne umsetzen könnten“, berichtete Sebastian Lange und fuhr fort: „Schnell sind wir bei einer orchestralen Umsetzung gelandet – und daraus entwickelte sich die Idee, doch einen kleinen Schritt weiterzugehen und gleich eine ganze Symphonie zu schreiben.“



Geheimnisvolle Orte

Der Kompositionsprozess begann laut Lange mit der Suche nach einer Handlung, die musikalisch erzählt werden soll. Die Geschichte selbst ist eigentlich simpel, aber emotional und energetisch zugleich.

Sie beschreibt den Umstand, dass vor mehr als 850 Jahren eine kleine Gruppe von Menschen ihren Heimatort verließ, um etwas eigenes zu schaffen – einen Ort zu finden, der schöner ist als alles, was sie bis dahin gesehen haben. Irgendetwas treibt diese Menschen voran. Eine Stimme scheint sie zu rufen, und sie durchleben auf dieser Reise gefährliche Abenteuer.

Sie durchstreifen geheimnisvolle Orte und tiefe, nebelverhangene Wälder, bis sie an dem Ort ankommen, der ihnen den Atem verschlägt ... Dann entdecken sie den alten Märchenwald, der ihnen Geschichten zuflüstert, die niemand mehr vergessen wird. Geheimnisvoll und düster und doch mit einer Botschaft, dass hier am Berghang eine neue Stadt entstehen soll, die vielen Menschen ein Zuhause bieten wird.

Symphonie zu Ehren von Melle

So entwickelt sich in einer großartigen Gemeinschaftsaktion eine neue Stadt. Männer, Frauen, Kinder – alle greifen mit ins Rad. Und nach Jahren der harten Arbeit treffen sich alle auf dem Marktplatz und feiern ihre neue Stadt: Melle.

Die Symphonie sei zur Ehren von Melle geschrieben worden – ein Dankeschön an eine schöne und sichere Heimat. Und vielleicht auch mit dem Gedanken verbunden, dass dies nicht selbstverständlich sei, meint Sebastian Lange. Das Projekt selbst konnte mit freundlicher Unterstützung des Kulturrings realisiert werden.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information im Rathaus am Markt 22 in Melle-Mitte erhältlich.