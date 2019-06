Melle . Zum Stadtjubiläum 850 Jahre Melle zeigt auch das Netzwerk Jugendhaus Buer Flagge: Im Gemeindehaus der St. Petri-Kirchgemeinde ist eine Ausstellung zu den Buchprojekten "Angekommen - Buer und seine Gastarbeiter" und "Nachgekommen - Frauen in der Gastarbeitergeschichte" zu sehen, die in Kooperation mit Schülern der Lindenschule Buer erarbeitet wurden.

Die Ausstellung zu beiden Buchprojekten ist während der Feiern zum 850-jährigen Stadtjubiläum durchgängig geöffnet. Die Initiatorinnen und Projektbeteiligte stehen zu allen Zeiten für Gespräche zur Verfügung.

Zwei Schülergruppen recherchierten in den Projekten die Lebensgeschichten von Männern und Frauen, die im Zuge der Gastarbeitergeschichte in den Meller Raum gekommen sind. Sie führten Interviews und Gespräche mit unmittelbar Betroffenen sowie mit Zeitzeugen aus dem direkten Umfeld. Entstanden sind facettenreiche Bücher, die umfassend, aber immer mit einem Blick auf die individuelle Situation der Menschen, persönliche Geschichten einfühlsam vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen vorstellen.

Beide Buch-Projekte wurden bundesweit durch das Bündnis für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Gewalt als vorbildlich eingestuft und in den Jahren 2014 und 2018 ausgezeichnet.

Die im Projekt mit Jugendlichen erstellten Bücher sind vor Ort und auch im Fachgeschäft Sutmöller „Bücher & mehr“ zum Ppreis von jeweils 15 Euro zu erwerben.

Die Ausstellungen sind Gemeindehaus St. Petri am Markt ist am Freitag 28. Juni, in der Zeit von 14.30 bis 19 Uhr, am Samstag 29. Juni, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag 30. Juni, In der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet.