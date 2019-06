Melle. 850 Jahre Melle: Die Meller Innenstadt steht am Wochenende vom 28. bis 30. Juni 2019 ganz im Zeichen des Stadtfestes. Drei Tage lang gibt es zahlreiche Möglichkeiten, an Aktionen teilzunehmen. Wo aber sind die Bühnen und die Festmeilen? Unsere Karte gibt einen Überblick.

Infostände, Mitmachaktionen, Unterhaltung und ein großes Miteinander: Die Meller feiern das 850-jährige Jubiläum ihrer Stadt in zahlreichen Straßen und auf vielen Plätzen in der City. Zentrale Veranstaltungsorte sind rund um die Straßen Plettenberger Straße, Markt, Weststraße, Mühlenstraße, Kirchstraße und Haferstraße. Zwei große Bühnen sind vor dem Rathaus und auf dem Parkplatz beim Kaufhaus Böckmann aufgebaut (gekennzeichnet mit einem Stern in unserer Übersicht). Klicken Sie auf unsere Karte, um zu sehen, was es wo zu sehen und zu erleben gibt.

Weitere Infos können Sie dem Programm für "850 Jahre Melle" entnehmen.