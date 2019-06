Melle. "850 Bäume für Melle": Mit diesem Projekt beteiligt sich das städtische Umweltbüro am Stadtjubiläum. Die Bürger sind zum Mitmachen und Mitpflanzen aufgerufen. Bestellungen sind während des Stadtjubiläums am Stadt des Umweltbüros und des Freiwilligenbüros möglich.

Ziel des Projektes ist es, 850 Bäume in Melle und in den Stadtteilen zu pflanzen. Während der 850-Jahrfeier sind das Umweltbüro und das Freiwilligenbüro am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni auf dem Markt mit einem Stand vertreten, an dem im Rahmen des Projektes „850 Bäume für Melle“ entsprechende Bestellungen entgegengenommen werden.

Mehrere Sorten zur Auswahl

Den Interessenten stehen mehrere Sorten zur Auswahl. Angeboten werden Apfelbäume der Sorten Gravensteiner und Weißer Winterglockenapfel, Birnenbäume der Sorten Gellerts Butterbirne und Gute Luise, Zwetschgenbäume der Sorten Bühler Frühzwetschge und Hauszwetschge sowie Kirschbäume der Sorten Kassins Frühe Herzkirsche und Schneiders Späte Knorpelkirsche.

Die Stadt subventioniert den Kauf eines jeden Baumes mit 15 Euro. Auf diese Weise können die Bäume preiswert angeboten werden. Sie kosten damit je Halbstamm sieben Euro und je Hochstamm 20 Euro. Die Bezahlung muss bereits während des Stadtfestes erfolgen. Abgeholt werden können die Bäume dann am Mittwoch, 20. November, auf dem Gelände des Baubetriebsdienstes an der Bruchstraße.

Bestellungen beim Stadtfest

„Wir nehmen diese Bestellungen über ein Formular entgegen“, erläutert Umweltbeauftragter Thilo Richter. Wer sich für einen Baum entscheidet, erhält ein Samentütchen mit regiozertifiziertem Saatgut als kostenlose Zugabe.

Der Stand ist am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, in der Zeit von 11.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Bestandteil des Projektes ist unter anderem auch ein Waldlehrpfad, der auf Initiative des Heimat- und Verschönerungsvereins Wellingholzhausen am Beutling geschaffen werden soll: „Dieser Weg steigert für Erholungssuchende die touristische Attraktivität des Ausflugsziels, kann natürlich auch von der örtlichen Bevölkerung sowie von Schul- und Kindergartengruppen genutzt werden“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Klaus Schreer bei einem Ortstermin. Sehr erfreut ist er darüber, dass das Projekt mit Geldern aus dem Fördertopf der integrierten ländlichen Entwicklung vom niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz finanziell gefördert wird.

Baumlehrpfad

Der Waldlehrpfad ist in das Projekt „850 Bäume für Melle“ eingebunden: „Der Baumlehrpfads ist ein hervorragendes Beispiel für den Einsatz von Bäumen im Rahmen der Aktion zur 850-Jahr-Feier. Hier haben die Wellingholzhausener Heimatfreunde in Absprache mit den Flächeneigentümern sowohl auf städtischem als auch auf privatem Grund sinnvolle Standorte gefunden, die eine hervorragende Wahrnehmung garantieren. Ich wünsche den Akteuren vom Heimatverein viel Erfolg bei der Umsetzung und hoffe auf eine rege Nutzung des Baumlehrpfades“, betont Thilo Richter.

Die rund 30 Bäume sollen im Herbst gepflanzt werden und mit Erläuterungstafeln versehen werden. Darüber hinaus ist geplant, im Zuge dieses Projektes Ruhebänke am Terra.track.Wellingerland zu erneuern oder neu aufzustellen.