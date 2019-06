Buer. „Wer war das denn noch?“ Ein paar Erinnerungslücken zeigten sich dann doch, als am Mittwoch elf frühere Schüler der Volksschule Buer bei einem Treffen im Bueraner „Gastwerk“ Fotos austauschten.

Zu Besuch im Dorf weilte Liane Gütinger, geborene Schmidt, deren Vater Rudolf von 1962 bis 1969 als Rektor der Grund- und Hauptschule in Buer tätig war. Zuvor war der gebürtige Bayreuther einige Jahre lang Hauptlehrer in Hoyel.





Werner Zalitta, früherer Bueraner, kümmert sich mit Herzblut um die Geschichte des Dorfes. Mit seinem Engagement konnte er anhand eines alten Klassenbuches schon zum zweiten Mal einige ehemalige Schüler nach Buer bitten, „zu einem Nostalgietreffen“, wie er es nennt. Dieses Mal hatte Liane Gütinger auch ihren Sohn Alexander mitgebracht, der gerne auf den Spuren seiner Familie im Grönegau wandelte.

Es war ein wenig so, als würden die älteren Damen und Herren wieder zu Schulkindern, die an den Holzbänken im alten Klassenraum der Volksschule in Buer sitzen. Das Gebäude am Alten Handelsweg gegenüber dem Hotel wurde vor Jahrzehnten zum Wohnhaus mit Arztpraxis umgebaut.





Sieglinde Drescher, geborene Schomberg, aus Buer erinnert sich, dass sie gemeinsam mit Rektor Schmidt die Schulbücherei betreute. Und dass hier und da einem Lehrer die Hand kräftig ausrutschte, hatte niemand vergessen.

Anzeige Anzeige

Nostalgie also, Erinnerungen, aber selbstverständlich auch Berichte über das viel längere Leben nach der Schulzeit prägten die Stunden des Beisammenseins.