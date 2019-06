Oldendorf. Ein Fußball-Großereignis jagt das nächste im Grönegau: Nach den Franz-Grammann-Gedächtnisspielen voriges Wochenende bei Viktoria Gesmold steht an diesem Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, das 17. Jugendzeltturnier beim TSV Westerhausen-Föckinghausen im Sportpark Ebbergeweg an.

Viele Fußballvereine feiern jedes Jahr mit ihren Jungkickern den Saisonabschluss auf dem Ebberge. Der TSV Westerhausen freut sich in diesem Jahr auf rund 350 Jugendkicker, die mit Trainern, Betreuern und der Familie anreisen. Nachdem das Turnier bisher nur den F-1- und F-2-Jugendlichen, also den Acht- und Neunjährigen, vorbehalten war, dürfen erstmals auch die Kleinsten, die Minikicker, in einem separaten Wettbewerb teilnehmen.

Das Teilnehmerfeld besteht aus vielen alten Bekannten, die mit ihren Mannschaften jedes Jahr nach Westerhausen kommen. Neben den Grönegauer Teams aus Gesmold, Wellingholzhausen, Melle und des Gastgebers spielen weitere Kicker aus dem Landkreis Osnabrück um die begehrten Wanderpokale: TuS Bad Essen, TuS Eintracht Rulle, SV Bad Laer, TuS Hilter, Spvg. Gaste-Hasbergen, SG Wimmer/Lintorf, SG Ostercappeln/Schwagstorf/Venne, JSG Oesede/Harderberg, SF Schledehausen und Eintracht Neuenkirchen. Aus der Stadt Osnabrück ist in diesem Jahr wieder der VfR Voxtrup dabei. Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen: Die F-Kicker aus Löhne-Obernbeck sind wieder mit dabei, der VfL Frotheim geht erstmalig in Westerhausen an den Start.

Turnierstart Samstag um 13 Uhr

Die Spiele der Vorrunde am Samstag starten um 13 Uhr. Am Sonntag werden dann ab 10 Uhr die Haupt- und Trostrunden weitergespielt. Die Siegerehrung wird am Sonntag gegen 15.30 Uhr stattfinden.

Neben dem sportlichen Wettstreit steht am Wochenende vor allem der Spaß für die Kinder im Vordergrund. Spieler, Betreuer, Trainer, Eltern und Geschwisterkinder werden auf dem TSV-Gelände zelten. Das traditionelle Lagerfeuer mit Gitarrenmusik und Schnippelfleisch-Grillen ist nicht nur bei den Teilnehmern, sondern der gesamten TSV-Gemeinde beliebt. Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Torwandschießen und Tombola. Für Verpflegung wird unter anderem in der Cafeteria gesorgt. Turnierbesucher sind willkommen.

Der große Menschenauflauf erfordert organisatorische Höchstleitungen. Der Verein kann auf rund 80 Helfer bauen: Auf- und Abbauer, Anpacker, Kuchenbäcker, Planer, Kreative, Schiedsrichter, Platzwart, Auskunftgeber, Saubermacher, Parkeinweiser und einige mehr sorgen für einen hoffentlich reibungslosen Ablauf. Ohne die vielen helfenden Hände wäre ein solches Turnier nicht durchführbar.

Glücklicherweise hat der TSV neben den Eltern der teilnehmenden Kinder viele Ehrenamtliche, die weiterhin mithelfen, obwohl deren eigene Kinder längst aus dem Zeltturnier-Alter herausgewachsen sind.