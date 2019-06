Melle. Seit Monaten bereiten die Sportler von SCrebel Dance & Trix, der Showformation des SC Melle, auf Hochtouren ihre nun anstehenden Saisonhighlights vor: Das sind die Sportrevue zum Stadtgeburtstag in Melle, das Landesfinale im Show-Wettbewerb „Rendezvous der Besten“ und die Weltgymnaestrada.

Mit besonderer Spannung wird dieses Wochenende, 21. bis 23. Juni, erwartet. Denn da trifft die Mannschaft des SC Melle an drei Tagen gleich auf drei sportliche Großprojekte.



Am Freitag findet zunächst die Vorpremiere der Sportrevue zum 850-jährigen Stadtjubiläum statt, die in wochenlanger Kleinstarbeit von einer Untergruppe der Mannschaft organisiert und geplant wurde. Zum Planungsteam gehören Alessandro Domscheit, Alina Weiß, Lisa Bode, Selena Möller, Steffi Placke und Sarah Hensiek.

Drei sportliche Großprojekte an drei Tagen

Am frühen Samstag geht es dann für eine Auswahl von zwölf Sportlern direkt weiter nach Schweinfurt zur Probe für den „Deutschen Abend“ bei der Weltgymnaestrada, das vom Weltgymnastikverband organisierte Turnfest im Juli im österreichischen Dornbirn. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) organisiert eine Großprobe für alle teilnehmenden 13 deutschen Mannschaften aus dem weiten Feld des Turnens und wird dabei unter anderen von Heidi und Felice Aguilar sowie der „Dancefloor Destruction Crew“, alle bekannt durch die Turnshow „Feuerwerk der Turnkunst“, unterstützt.

Am Sonntagmorgen werden die Meller Tänzer, Tricker und Turner dann zusammen mit der Akrobatikgruppe aus Lohne vom DTB weiter nach Braunschweig chauffiert, denn dort findet am Nachmittag das Landesfinale des „Rendezvous der Besten“ statt. Beim Landesfinale möchte die Mannschaft mit ihrer Choreografie „Frames“ erneut ein Ticket für das Bundesfinale lösen. Für das Team wäre es dann zum siebten Mal in Folge die Möglichkeit, sich im bundesweiten Wettbewerb mit über 40 Teams zu messen.

„Mit Frames zeigen wir noch einmal eine ganz neue choreografische Facette. Die Bewegungen sind elegant, die Musik sanft und sinnlich. Thematisch arbeiten wir mit den Begriffen Wachstum, Nachhaltigkeit, Natur und Entfaltung“, erklärt Sarah Hensiek, die Choreografin des Teams. Unterstützung bekam man von der Firma Solarlux, die die 2,50 Meter hohen Holzrahmen zur Verfügung stellte.

Sportrevue im Theater Melle

Die Choreografie Frames zeigt das Team vom SC Melle auch bereits am Freitagabend bei der Sportrevue im Theater Melle. Dabei muss das Team laut Hensiek viele Feinheiten berücksichtigen: Im Theater seien statt der großen Wettkampffläche von 14 mal 14 Metern viel begrenztere räumliche Voraussetzungen, zudem schaue das Publikum aus einer anderen Perspektive als in einer großen Turnhalle, sodass bei vielen Aufstellungen unterschiedliche Fluchten beachtet werden müssten.

Anzeige Anzeige

„Am Wochenende steht uns ein ganz schönes Mammutprojekt bevor, was jedem einzelnen Sportler viel Kraft und Konzentration abverlangen wird. Wir freuen uns sehr, einen Teil der Sportgeschichte Melles mitschreiben zu dürfen“, betont Hensiek.

In der Vorpremiere der Sportrevue zeigen verschiedenste Vereine eine bunt gemischte Showveranstaltung. Die Bandbreite der Sportarten reicht vom klassischen Gerätturnen über Röhnradturnen bis hin zum Voltigieren auf dem Bock. Darüber hinaus präsentieren unter anderem die Meller Tanzgruppen "Da Capo" und "Mini Da Capo" der Ballettschule Brauers sowie SCrebel Dance & Trix ihre vielfältigen Choreografien. Das Programm wird in einer Art Collage durch kleine Videoclips und Anekdoten zum historischen Melle vervollständigt.

Sportrevue: Es sind noch einige Restkarten für die Veranstaltungen am 21. Juni (Erwachsene: 15 Euro/Schüler: 12 Euro) und am 28. Juni (18 Euro/15 Euro) in der Geschäftsstelle des SC Melle erhältlich. Karten gibt es auch an der Abendkasse.