Neuenkirchen. Mit einer ungewöhnlichen Aktion bedankte sich am Mittwochabend der Männergesangverein Concordia St. Annen bei der Freibad-Initiative Neuenkirchen. Für die Hilfe der FBI beim Kreissängerfest revanchierte sich der MGV mit der Spende eines Sandkastens und mit Liedvorträgen im Freibad.

„Bei unserer Ausrichtung des Kreissängerfestes im Mai 2018 wurden wir von der Neuenkirchener Freibad-Initiative (FBI) in hervorragender Weise unterstützt“, erinnerte Eberhard Richter, der 1. Vorsitzende des MGV, an die damalige Eröffnung des Festwochenendes mit der Band „Back to the Roots“. „Dafür möchten wir uns mit diesem Geschenk bedanken“, erklärte Concordia-Schriftführer Ralf Niehausmeier bei der offiziellen Übergabe des achteckigen Sandkastens auf dem Freibadgelände.

„Eigentlich hatten wir zunächst an einen finanziellen Dank gedacht, aber die FBI wollte lieber materielle Unterstützung“, ging Richter auf die Vorgeschichte der Spende ein. „Da unser alter Sandkasten schon in sehr schlechtem Zustand war, haben wir einen neuen Sandkasten ins Gespräch gebracht“, blickte FBI-Sprecher Bartosz Majowski zurück.

Nach kurzer Beratung entschied sich daraufhin der Gesangverein, den Sandkasten komplett zu erneuern. Die Sänger haben im Frühjahr die Bauteile vorbereitet und Ende Mai im Freibad aufgebaut. Abschließend wurde der mehr als 40 Zentimeter tiefe Sandkasten mit zehn Tonnen Sand befüllt.

Vorbild Wacken

Mit einem fröhlichen mehrstimmigen Lied sorgte der komplett anwesende Chor, der noch viele Förmchen zum Spielen mitgebracht hatte, am Mittwochabend für eine würdige Einweihung des neuen Sandspielbereiches. Dabei ließ sich die dort schon spielende zweijährige Lotte beim Sandkuchenbacken nicht aus der Ruhe bringen.

Anschließend absolvierten die singenden Männer im Freibad noch eine öffentliche Probe, die das hohe Niveau des Chores offenbarte. Der FBI-Vorstand, späte Badegäste und Beach-Volleyballer freuten sich über den unerwarteten Live-Hörgenuss an einem ungewöhnlichen Ort. Mit der Chorprobe bereitete sich der MGV Concordia auch auf seine Auftritte bei der Meller 850-Jahr-Feier vor, wo er unter anderem die Sportgala mit Screbel Dance musikalisch unterstützt.





„Ich hoffe, dass unsere beiden Vereine mit ganz unterschiedlichen Altersstrukturen auch weiterhin gut zusammenarbeiten“, blickte Ralf Niehausmeier in die Zukunft. Junger Nachwuchs sei bei den aktiven Sängern stets willkommen. Er wies darauf hin, dass der MGV auch beim Rink-Festival am Wochenende vom 10. bis 12. August eine aktive musikalische Rolle spielen werde: „Da haben wir uns vom Vorbild des Heavy-Metal-Festivals in Wacken inspirieren lassen, von der dort gepflegten gegenseitigen Toleranz verschiedenster Musikrichtungen.“