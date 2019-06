Melle. Am Bahnhof in Melle gibt es nun eine E-Ladesäule für Autos. Gemeinsam mit dem Energieversorger innogy und Kooperationspartnern aus der Wirtschaft forciert die Stadt derzeit den Ausbau von öffentlichen Ladesäulen in Melle.

„Durch diesen gemeinsamen Schulterschluss ist es gelungen, insgesamt 13 Ladestationen an den Start zu bringen“, sagte Bürgermeister Reinhard Scholz, als er am Bahnhof in Melle-Mitte symbolisch die neue E-Ladesäule in Betrieb nahm. Mit dem Erreichten wolle man sich allerdings nicht zufrieden geben. Weitere Stationen befänden sich in Vorbereitung.

„Mein Dank gilt der innogy und allen Kooperationspartnern. Nur durch ihr Engagement war es möglich, das Ladesäulen-Projekt auf die Erfolgsspur zu bringen“, erklärte Scholz. Die Beteiligten hätten die Zeichen der Zeit erkannt und durch ihren Einsatz einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Lade-Infrastruktur geleistet.

Ausgewählte Standorte

Der Bürgermeister wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Rahmen der Kooperation zwischen der Stadt und innogy die Errichtung von vier Ladesäulen mit insgesamt acht Ladepunkten auf öffentlichen Parkplätzen erfolgte. Die Säulen befinden sich an ausgewählten Standorten am Bahnhof, auf dem Böckmann-Parkplatz, am GrönegauBad und an der Grönenberger Straße vor dem Sitz der Wohnungsbau Grönegau GmbH. Eine weitere entsteht in Kooperation mit dem Landkreis an der BBS Melle. Bei diesen Ladesäulen konnten auch Bundesfördermittel in Anspruch genommen werden.

Um auch weitere Betreiber bei der Errichtung von öffentlichen Ladesäulen in Melle mit ins Boot zu holen, legte die Stadt zusätzlich ein eigenes Förderprogramm für Unternehmen auf. Im Rahmen dieses städtischen Förderprogramms mit einem Volumen von 20.000 Euro wurden bisher zwei Ladesäulen von der Firma Metank am Engelgarten und am Inselweg auf dem Parkplatz an der Kreissparkasse sowie eine Ladesäule an der Johann-Uttinger-Straße durch das Autohaus Walkenhorst errichtet.

Neben diesen Aktivitäten der Stadt und seinen beteiligten Akteuren dürfen natürlich auch die bereits bestehenden Schnellladesäulen im Nahbereich der A 30 an der Raststätte Grönegau nicht unerwähnt bleiben, die einen sehr wichtigen Beitrag zur Ladeinfrastruktur leisten. Als Betreiber fungieren hier die Firma Metank, der Energieversorger innogy in Kooperation mit dem Unternehmen Ernst Stein sowie EnBW und Fastned.