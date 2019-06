Melle/Osnabrück. Weil er seine Ex-Freundin sexuell genötigt und beleidigt hat und außerdem diverse Betrügereien beging, wurde ein 23-Jähriger aus Bad Essen am Mittwoch vor dem Amtsgericht Osnabrück zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt.

