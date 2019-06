Bramsche. Das Ensemble Prisma gastiert am Sonntag, 23. Juni, ab 17 Uhr in der Malgartener Klosterkirche bei Bramsche.

Es gibt in diesem Land eine unüberschaubare Anzahl an guten Konzerten. Es gibt hervorragende Musikerinnen und Musiker. Und dann gibt es ab und an diese Künstler, die sind anders als alle anderen: „Außergewöhnlich, aufregend, nicht kategorisierbar und unfassbar gut. Genau eine solche Formation ist das Ensemble Prisma.“ Das schreibt die Kreiszeitung Wesermarsch über das Bremer Ensemble, das das nächste der Malgartener Klosterkonzerte bestreiten wird. Barocke Tänze

Prisma präsentiert die schönsten, ausdrucksvollsten, virtuosesten Variationen berühmter barocker Tänze (wie etwa die Ciaccona oder die Tarantella) – und dies in durchaus besonderer Besetzung: Barockvioline, Blockflöte, Laute und Gambe.

Bei den Malgartener Klosterkonzerten werden Kompositionen von Tarquinio Merula, Andrea Falconieri, Francesco Turini, Giovanni P. da Palestrina und anderen erklingen. Sie alle widmen sich den vier Jahreszeiten und sind derart gut, dass sie sich hinter dem „großen Wurf“ ihres Kollegen Antonio Vivaldi nicht zu verstecken brauchen.

Das Publikum kann sich rechtzeitig zum Sommerbeginn auf ein unwiderstehliches Klangbad freuen. Wegen der geringen Platzkapazität in der Klosterkirche empfiehlt der Veranstalter dringend den Kartenvorverkauf. pm/nw

Karten gibt es beim Internationalen Arbeitskreis für Musik, Telefon 05461 99630.