Melle. Der Sommermarkt hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Bei hochsommerlichen Temperaturen nutzten zahlreiche Menschen die Gelegenheit, den Einkaufsplatz unter freiem Himmel zu besuchen und sich mit Waren unterschiedlichster Art einzudecken. Einzier Wermutstropfen: Trotz vorheriger Zusage fanden sich elf Anbieter nicht ein, so dass sich das Warenangebot in Grenzen hält.

„Ich bin stinksauer über diese Entwicklung“, drückte Marktmeister Gerhard Wenke sein Missfallen darüber aus, das mehr als ein Drittel der Standbetreiber nicht erschienen war. Und das, obwohl sie im Vorfeld ihre Teilnahme zugesagt hätten.

„Ich organisiere den Sommermarkt seit mehr als zwei Jahrzehnten, aber so etwas habe ich bislang noch nicht erlebt“, machte der Marktmeister deutlich. Noch am Abend zuvor habe er gedacht, „dass alles im grünen Bereich ist – so wie in den Jahren zuvor“. Am Mittwochmorgen habe dann allerdings auf der Kirchstraße und auf dem benachbarten Parkplatz „eine Lücke neben der anderen geklafft“. Was Gerhard Wenke besonders ärgert: „Die hatten nicht einmal den Anstand, sich ordnungsgemäß abzumelden.“

Zum Angebot des Sommermarktes zählten in diesem Jahr trotz der Einschränkungen neben Kleidung auch Weidenkörbe, Reinigungsmittel und Fertigsuppen, um nur einige Beispiele zu nennen: Und erstmalig war auf dem Veranstaltungsgelände Bernd Meyer vertreten, der an seinem Stand das Buch „Melle in Bewegung“ anbot.