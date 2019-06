Melle. Linus Englich vom SC Melle qualifizierte sich zum dritten Mal in Folge für das höchste niedersächsische Badminton-Ranglistenturnier der Altersklasse U15. Am Ende stand mit Platz elf die beste Platzierung in dieser Klasse in den Listen. Sein Bruder Leroy belegte in der Altersklasse U13 den zwölften Platz.

In Anbetracht der vielen sehr engen Matches, die Linus Englich am Turniertag in Schüttorf bestritt, wäre am Ende noch mehr möglich gewesen als Rang elf.

Sein jüngerer Bruder Leroy ging in der Altersklasse U13, eine Jahrgangsstufe höher als notwendig, an den Start. Er belegte nach einem starken Start in das Turnier, bei dem kurzfristig sogar der Einzug ins Halbfinale realisierbar schien, den zwölften Platz in einem starken Teilnehmerfeld.



Linus erwischte gleich im Achtelfinale einen starken Gegner. Er musste gegen die Nummer Drei der Setzliste antreten. Linus zeigte von Anfang an eine engagierte Leistung und konnte bei der 1:2 (13:21, 21:18, 13:21)-Niederlage überraschend den zweiten Durchgang für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel setzte sich der Meller ebenso knapp mit 2:1 (21:12, 19:21, 21:15) durch. Das dritte Spiel, das die Entscheidung über den Einzug in die Top Acht des Turniers bringen sollte, war noch umkämpfter. Linus musste sich nur hauchdünn mit 1:2 (19:21, 21:16, 16:21) dem zuvor deutlich favorisierten Gegner geschlagen geben.

Auch im folgenden Platzierungsspiel knüpfte Linus im ersten Satz an die starken Leistungen der vorhergehenden Partien an und war denkbar knapp mit 19:21 unterlegen. Dann war die Luft raus und der Meller musste dieses Spiel mit 0:2 (19:21, 14:21) abgeben. Das letzte Spiel ging dann aufgrund einer Verletzung seines Gegners kampflos an das Meller Nachwuchstalent, sodass der elfte Platz in der Turnierendwertung zu Buche stand. Vor allem die vielen knappen Ergebnisse verdeutlichen, dass Linus endgültig in den Top 16 in Niedersachsen angekommen ist.

Leroy Englich fordert sich in älterer Klasse

Leroy Englich startete in diesem Turnier eine Altersklasse höher als nötig, um vor allem Wettkampfpraxis gegen stärkere Gegner sammeln zu können. Umso überraschender waren die Ergebnisse, die Leroy erzielen konnte. Sein Achtelfinale gewann er nach langem Kampf äußerst knapp mit 2:1 (19:21, 21:16, 27:25). Das folgende Viertelfinale konnte Leroy nach verbummelten ersten Satz ebenfalls lange ausgeglichen gestalten.

Anzeige Anzeige

Kurzfristig war auch der Einzug ins Halbfinale möglich. Doch fehlte Leroy am Ende der Begegnung das notwendige Glück, um die 1:2-Niederlage (13:21, 21:19, 16:21) zu verhindern. Auch die nächsten beiden Begegnungen musste Leroy mit 0:2 (11:21, 22:24), 0:2 (14:21, 9:21) und die abschließende Partie unglücklich mit 1:2 (21:13, 19:21, 15:21) abgeben. So stand am Ende ein zwölfter Platz in der U13 zu Buche.